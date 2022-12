El milagro del Dépor que ganaba las disputas

Riazor disfrutaba, rompía. Liberaba, sin duda, parte de lo mucho que lleva dentro, pero sobre todo se sorprendía, se frotaba los ojos. ¿Era cierto lo que tenía ante sí? Le daba vueltas, cavilaba, volvía a empezar esa ecuación imaginaria que le diese una explicación con un mínimo de lógica. Era como un juego de unir los puntos sin estaciones intermedias. Una y otra vez a esa casilla de salida mental. Ya no era ganar ni hacerlo con el abismo a sus pies, era el cómo. Y no solo por la suficiencia, que desde luego estuvo presente en muchas fases de un derbi de los que anunciaba atragantado, sino por el método, por pasarle por encima al Racing de Ferrol gracias, sobre todo, a unas cualidades que están en las antípodas de su fútbol. Sería cousa de encantamento, pero aquel equipo que fallaba en las áreas, que parecía querer ponerle puertas al campo cuando defendía, que perdía todos los balones divididos por sistema y que era caballo perdedor en las disputas salía, de repente, imperial en todas las acciones, no fallaba, no le concedía ni media a su rival. No era un Dépor ganador, era otro Dépor ganador. Una versión 3.0. de sí mismo.

Ese equipo de los “diques” que se ha inventado Cano ha emergido de manera silenciosa, pero con fuerza Todo viene de esa teoría del “Dépor de los diques” que explicó el propio Óscar Cano en rueda de prensa, mientras le bajaba altura al suflé que acababan de sacar del honor su equipo y el entorno, de la misma manera que cuatro días antes había mandado al infierno a su vestuario en Badajoz con la idea de buscar una reacción. Entre juego psicológico y juego psicológico, algo artificiosos y evidentemente útiles, aparecen explicaciones que alumbran de manera certera al deportivismo. “Nosotros vamos poniendo muros”, avisa el nazarí, “para que esto no solo dependa de los centrales”. Es que “si el agua entra por todos lados, aunque traigas a Van Dijk... “, admite. “Este equipo no es especialmente bueno en los duelos defensivos y no podemos dejar solo en uno contra uno a nadie”, concluye. Así, gráfico y con una metáfora certera, se explicó y desnudó a su equipo. Aunque el domingo impactase ver ese despliegue del grupo y aunque muestre una versión todavía irregular, es un cambio que se ha venido gestando casi desde su llegada, que no es de un día ni de dos y que poco a poco el vestuario ha ido madurando, aún con cicatrices, pero ya con la mente más limpia. Primero Cano eligió las piezas agarrado al trío de pivotes sin Álex, a una pareja de centrales con Lapeña y Pablo Martínez, a un Antoñito de despliegue aunque fallón arriba y a un Svensson sacrificado y con el gol justo. Ante la falta de futbolistas que solucionen por calidad individual en defensa o en ataque (salvo Quiles), montar un entramado que presione arriba, que les potencie ofensivamente y que les resguarde en defensa. Jugar, ganar, sumar confianza, endurecerse en la pelea y en la resistencia e ir mejorando gradualmente aprovechando una plantilla con más de un jirón. 2-0 | Un Dépor desatado que no se rinde Desde que llegó el técnico al Dépor, sabe que se mueve sin margen y ha dejado claro que parte de su plantilla no es de su agrado. No lo verbaliza, salvo cuando pide un esfuerzo en los fichajes, ni falta que hace. Ya hablan sus decisiones por él. Así lo hace notar en esa repetición sistemática de los onces, en retrasar los cambios hasta que los jugadores tienen la lengua por el suelo, en no concederle ni medio centímetro a la cantera. La coyuntura le empuja y él es así. Es la suma de todo. Es cierto también que lo que sale del banquillo tampoco estaba ni mucho menos derribando la puerta ni le estaba dando poderosas razones para retractarse y emprender un camino que nunca le ha agradado. Hace semanas una suplencia de Soriano parecía una quimera, pero el fútbol de Víctor Narro ofrece matices interesantes Pero las sanciones se interpusieron en sus deseos. Olabe y Soriano no pudieron jugar y no le quedaba más remedio que rebuscar en el banquillo. Villares está fuera de duda y sus prestaciones sobre el césped lo demostraron. Está para jugar, de lo que quiera. Él y Olabe son quizás los potenciales suplentes más injustos en esta plantilla y eso que no hay mucho espacio para situaciones así. Diego Villares, el “centrocampista total” El hueco que dejaba el madrileño ofrecía ya más aristas. Por potencial, candidatos, matices en el juego. Para empezar, no tenía un relevo claro. Yeremay y Kuki habían las principales apuestas para los cambios en los últimos partidos. De manera sorprendente si se atiende a su potencial y prestaciones, Narro había estado en un segundo plano, relegado. Pero Cano lo eligió a él y acertó. Frente a un Soriano con una abundante producción atacante y al que le cuesta encontrar finura en el último pase y el remate, el ex del Valladolid Promesas ofreció interesantes matices potenciando el juego de banda, igualando fuerzas en esa zona, ofreciéndose también en el otro costado y mezclando con Raúl. Nadie podía imaginar hace semanas una suplencia de Mario Soriano. La opción de Narro debería ser considerada. Ni una potencial buena racha debe hacer temblar la mano del club al entrar en el mercado de fichajes Más allá de lo que ocurra en el futuro, el balear hizo un gran partido y demostró que está para jugar de inicio más que para revolucionar como suplente o para subirse a un partido en marcha. Ese, el de revulsivo, es otro perfil del que adolece este equipo. Casi ningún futbolista que sale desde el banquillo durante los partidos está siendo decisivo cuando hay que buscar un empate o una victoria. Solo Yeremay y a cuentagotas. Es otro debe a anotar en la libreta de los fichajes del mercado de enero que cada día va engordando más. No dará para todo, pero ni una potencial buena racha en las próximas semanas debe hacer temblar la mano del club.