Unha vez máis e durante tres semanas, o deus do fútbol semella prevalecer sobre o principio de realidade e os mandatos da xepolítica: Marrocos chega ás semifinais deste Mundial de Qatar deixando fóra dúas das súas antigas potencias coloniais ocupantes: Portugal e España. Hoxe atoparase coa terceira, Francia, e sexa cal sexa o resultado, xa podemos considerar os magrebís como os vencedores simbólicos deste mundial.

Ao contrario que España, que con xogadores medianos pretendía xogar como un grande, Marrocos fai o xogo defensivo, duro e incansable que lle toca pola xerarquía dos seus futbolistas. Noutro tempo chamaríanlle catenaccio, o fútbol de clase obreira, en palabras de Negri, inventado por Nereo Rocco no Trieste dos 50 serodios, co líbero por detrás da defensa no debuxo táctico; a orde, a disciplina e o esforzo como valores supremos. No caso marroquí vemos o antigo líbero, Amrabat, xogar por diante da liña defensiva de catro con aquela mestura de eficacia e contundencia propia do noso Mauro Silva, aínda que cun punto máis agresivo nas entradas. Os extremos, lixeiros e fantasistas como corresponde, achican a súa zona ao defender co mesmo ardor dos volantes. O lateral dereito, Achraf Hakimi, talvez o seu único futbolista de talla internacional, traballa as dúas bandas igual de ben e o porteiro, ese Bounou irlandesizado a Bono, semella encarnar a idea mesma de barakka nestes momentos. A diferenza do seu orixinal italiano, o catenaccio dos magrebís non forza o regulamento, non abusa das perdas de tempo, non incorre nas artes baixas do fútbol, que son moitas, e a súa dureza non mereceu a tal hora máis castigo que o cartón amarelo.

Por suposto, o fútbol será instrumentalizado politicamente pola monarquía alauita, unha autocracia corrupta e millonaria que goberna un país inzado de mesquitas e policía onde a maioría da xente padece unha situación de pobreza extrema. Mais tampouco deberían sorprendernos tanto estas cousas entre nós: o beatífico Zapatero decretou o atraso na idade de xubilación coincidindo co Mundial de Sudáfrica. En todo caso, resulta evidente que a derrota fronte a Marrocos resultou particularmente dolorosa para un nacionalismo español que conserva aínda hoxe a Reconquista como mito fundacional. Un proceso culminado coa expulsión dos moriscos e o nacemento dunha verdadeira obsesión social coa pureza de sangue que sería a orixe indubidable da decadencia española, pois os campesiños mouros do Levante constituían, igual que os xudeus nas finanzas e a cultura expulsados un século antes, unha peza imprescindible da súa vida económica. Sobre este episodio escuro recomendamos a novela Á sombra do granadeiro, do imprescindible Tariq Ali.

Resulta tamén curioso comprobar como a mesma dereita española, secreta ou abertamente franquista, que fixo da inmigración marroquí o argumento principal dos seus discursos de odio, tende a esquecer o papel decisivo dos Regulares marroquís durante a Guerra Civil. Sorprende porque Franco, sempre ingrato co auxilio alemán e italiano, nunca renunciou a manter en homenaxe entre a súa pretoriana un importante continxente marroquí chamado a Garda Moura. O reprimido sempre volve, dicía un xudeu vienés.