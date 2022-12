Ruido. Hay mucho ruido. Ruido de sables y, también, de los engranajes no siempre bien engrasados de las maquinarias de poder. De la de los que luchan para desprestigiar al que ahora manda, y así pasar a ocupar su lugar, y de la de los que ahora están arriba, y también hacen lo propio para intentar ser inmanentes. Algo que, hasta cierto punto, sería comprensible. Pero que cuando se torna en poco más que ese ruido, insoportable, chabacano y que ocupa todo el espacio y el tiempo, aparta a la sociedad de la política, con un coste enorme para la democracia y formando cicatrices horribles en el conglomerado social del país, que cuesta mucho reconstruir.

Esta es para mí, amigos y amigas, la mejor forma de describir lo que puede estar pasando ahora, a tenor de los últimos acontecimientos en la política estatal. O de algunos de ellos, al menos, los que tienen que ver con las sucesivas maniobras del Gobierno para hacer pasar como natural lo difícil o, peor aún, lo imposible. Y todo eso duele cuando si uno habla de esto parece que es retratarte, querer alinearte con unos o con los de enfrente. No. Se trata de analizar objetivamente la realidad, de la forma más neutra posible. Y, miren, pretender llamarle “desvío presupuestario irregular” a la corrupción de toda la vida es lo que antes, en román paladino, se llamaba hacer “comulgar con ruedas de molino”.

Pero es que un simple vistazo a las hemerotecas desmonta toda la parafernalia mediática de la que viene acompañado el cambio que, entre muchos otros, beneficiará también a socios del Gobierno que, así, buscan mejorar la posición procesal de algunos de sus líderes y preparar su futuro. Y es que es nuestro actual presidente del Gobierno el que, además de muchas otras personalidades de su partido, el que ha abominado de forma prolija en el pasado de la posibilidad que ahora facilita. ¿De cuál? Pues de diferenciar entre la corrupción con ánimo de lucro propio y la corrupción con otros fines. Algo a lo que ahora se abre sin ningún tipo de remilgo.

Miren, todos los que hemos tenido la oportunidad y la honra de gestionar algo de dinero público, sabemos qué responsabilidad implica eso. Y la gran mayoría lo hemos realizado con mimo y aplicando principios y valores para que el resultado fuese lo más conveniente posible para lo de todas y todos. La mayoría de las personas en tal situación no solamente no hemos desviado un céntimo, sino que hemos ahorrado en la consecución de tales objetivos. Ahorrando dinero y, también, reduciendo tiempos máximos de ejecución y siendo pulcros en la misma lo que, a la postre, se traduce en un mayor ahorro. Porque los recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía son un tesoro, y el centro de nuestros desvelos. Y, como tal, hay que cuidarlos y, si se puede, mejorarlos. Cualquier desvío presupuestario irregular y a sabiendas, se mire como se mire y lo diga quien lo diga, es corrupción. Es algo feo y punible. Y es algo cuya tipificación en el Código Penal estaba clara hasta ahora, sin entrar en las disquisiciones de si lo que apartaste era para disfrutar tú, un tercero, un partido o una causa de cualquier tipo. Ahora la cosa puede cambiar.

En un momento dado de mi trayectoria profesional tuve la ocasión de descubrir, lejos y en otro contexto, una trama que detraía dinero de un sistema presupuestario reglado, dentro del ámbito social, y que lo orientaba con buena fe y sin ánimo de lucro en absoluto, a la satisfacción de necesidades de terceros desvalidos y en una situación límite, crítica y sin acceso al chorro principal de recursos, por diferentes motivos. Fue grave. Muy grave, y alguno de los promotores de tal cosa acabó en la calle, sin empleo, con la espada de Damocles de una denuncia por lo penal, tal y como también hubiera sido posible según el ordenamiento jurídico de tal país. Lo reducido de las cantidades afectadas, junto con tal buena fe, hicieron que todo se quedase ahí. Pero todos los que buscábamos una solución para aquel entuerto sabíamos que la palabra que definía lo ocurrido era “corrupción”. Y que no había más vueltas que darle. Aunque, repito, los responsables de aquello fueran almas limpias y bienintencionadas, volcadas en la atención a los demás.

La corrupción es corrupción, y buscarle tres pies al gato es incidir negativamente en la percepción social de la misma. Si uno es corrupto y, además, se queda el resultado de sus desmanes, supongo que los técnicos de la cosa jurídica entenderán que habrá que proponer y aplicar penas en un grado mayor. Y si uno, después del acto de corrupción, no se queda con el dinero para gastarlo él, pues ya se verá lo que se hace en términos de solicitud de penas. Pero el tipo penal es el mismo. Y el mensaje que se le manda a la sociedad no ha de variar, tampoco. Si uno desvía irregularmente, y lo sabe, no hay más vueltas que darle...

Nos jugamos mucho, y los autoproclamados profesionales de la cosa pública, de todos los bandos, a veces nos destrozan con sus ocurrencias, o con sus guerras sin cuartel. Urgen prudencia, cuidado, honestidad y buena praxis, así como orientación a una perentoria búsqueda de posibles consensos. Cada uno desde sus ideas, por supuesto. Pero con mucho mimo, mucha menos bronca y... menos quiebros imposibles en el guion.