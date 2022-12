La falacia de comprar lotería

Aunque nos hayan intentado convencer de lo contrario, el razonamiento humano no sigue unos patrones lógicos. Afortunadamente. Si los siguiera seríamos todos como robots que se comportan exactamente igual y la vida sería aún más aburrida de lo que ya lo es. Esperen, pensándolo bien, no somos robots, pero estamos empezando a parecernos mucho a ellos. Pero eso es otra historia. La de hoy tiene que ver con una costumbre bastante española que cada año por estas fechas nos lleva a comportarnos de una forma extraordinariamente peculiar y también uniformada. Basta de misterios. ¿Por qué en los meses previos a las fiestas de fin de año compramos lotería como si nos fuera a tocar?

La respuesta parece bien sencilla: porque la gran mayoría de la gente no ha mostrado jamás un mínimo interés en las matemáticas. Y si lo ha hecho no ha llegado a la lección en la que se explicaban las probabilidades. Esa es la explicación sencilla de todo este asunto, pero asumo que ustedes han llegado hasta aquí para saber algo más y no quedarse en una perogrullada.

Retomando el primer párrafo, allí se dice que nuestra forma de razonar es, como mínimo, particular. Vale, he exagerado. Al final, somos más previsibles que el mecanismo de una peonza. Todos —o casi todos, no se me vaya a enfadar— tenemos una serie de sesgos que nos hacen comportarnos de una manera simple. Porque, si son lectores asiduos lo sabrán, lo que busca nuestro cerebro es trabajar lo menos posible. Es un holgazán.

Por lo general validamos pensamientos y razonamientos que son erróneos, pero que nos permiten pensar poco y que el cerebro, por lo tanto, no consuma demasiados recursos. Eso nos lleva a cometer muchísimos errores. Grandes y pequeños.

Uno de esos razonamientos que nos llevan a meter la pata es la conocida como la falacia del jugador. Empecemos por el principio, lo de falacia es un término usado en la lógica que de forma muy resumida viene a significar que un argumento puede parecernos perfectamente válido pese a que en realidad no lo es. Como no somos perfectos estas falacias autogeneradas suelen darse de manera inconsciente. Más por una cuestión de influencia social o cultural que individual. Pero se dan a borbotones. El problema es que este tipo de las falacias, con las que nos engañamos a nosotros mismos, son dificilísimas de detectar. Nuestro cerebro las esconde de tal manera que las hace invisibles porque le resulta muy cómodo arrastrarnos hacia ese error para no gastar demasiada energía.

Ahora que ya ha quedado claro el primer término de la falacia del jugador, vamos a por el concepto completo, que sigue estando muy relacionado con la lógica. Por norma general solemos tener la idea incorrecta de que hechos del pasado que se dieron de forma aleatoria pueden tener influencia en el presente o en el futuro. Se entiende mejor con un ejemplo. Hay quien en la lotería de Navidad no compra números que acaben en 5 porque fue el que salió ya el año pasado (no lo tomen al pie de la letra porque no tengo ni idea en qué número terminó el Gordo de la lotería navideña el año pasado ni me interesa, lo mismo que tampoco me interesa en qué número va a acabar este año). Es falso. Este 22 de diciembre habrá un nuevo sorteo y hay las mismas posibilidades de que acabe en 5 que el año pasado. Exactamente las mismas.

De esa base se derivan toda una serie de razonamientos incorrectos. Como que un suceso tiene más probabilidades de ocurrir porque no lo ha hecho durante un determinado de tiempo. O, todo lo contrario. Que un suceso aleatorio tiene menos probabilidades de ocurrir porque ya ha ocurrido durante un periodo de tiempo. Las probabilidades de ocurrencia de un hecho en este tipo de sorteos que son independientes los unos de los otros son las mismas, independientemente de lo que ya haya ocurrido.

Fuera de la falacia del jugador, también tendemos a sobreestimar las posibilidades de salir ganadores, cuando esas probabilidades son mínimas. Tan mínimas que nos resultaría más sencillo encontrar una aguja en un pajar, por tirar de tópicos.

Dicen los defensores, para justificarse, que lo de comprar lotería es un acto social. Claro, como casi el cien por cien de nuestro comportamiento. Así que sálganse de la norma. No sean robots.