La inteligencia quita trabajo

Años atrás, la NASA gastó sus buenos dólares para buscar vida inteligente en otros planetas, asumiendo quizá que en este no había mucha. No han aparecido aún marcianos capaces de darnos palique, así que los esfuerzos se concentran ahora en la creación de inteligencia artificial (IA). Y con un éxito que empieza a dar miedo a los más aprensivos.

Ya se le puede pedir a un bot de cháchara que componga un poema, escriba artículos deportivos con el estilo de Mariano Rajoy y otros menos imitables o nos prepare un recurso. Es fácil comprobarlo, sin más que acudir a la sabiduría de un modelo de inteligencia artificial que sus creadores de OpenAI han puesto a disposición de todo aquel que tenga una conexión a internet.

El artefacto da charla a quien la desee, lo que sin duda va a servir de alivio a los solitarios y a la gente poco sociable en general. Pero eso es lo de menos. Lo de más es la sorprendente calidad de sus respuestas. Tanto como para que ya empiece a preocupar a no pocos profesores, recelosos de que sus alumnos confeccionen chuletas a medida para pasar los exámenes. O, peor aún, que el bot los sustituya en su función docente.

Probablemente se trate del avance más perturbador de la cuarta revolución tecnológica en curso. Al igual que sucedió con anteriores cambios de ciclo, la inteligencia artificial amenaza con dejar sin empleo a numerosos trabajadores. Solo que en esta ocasión no se trata de quitar su trabajo a los empleados de los telares o a los currantes de una cadena de montaje. Esto va mucho más allá.

El nuevo invento podría sustituir a los empleados de cuello blanco que obtienen beneficios de su ingenio: gente que hasta el momento parecía a salvo de los avances de la tecnología. Si a un artilugio se le puede enseñar cualquier cosa, aquí no se salva casi nadie. Hasta el exitoso Doctor Google debe temer por su futuro.

También corren peligro de desempleo los directivos encargados de la toma de decisiones en las empresas, los analistas de mercados, los gestores, los abogados, el personal docente e incluso —ay— los periodistas. Todas esas profesiones, entre otras muchas, serían las primeras en afrontar la dura competencia de los modelos de Inteligencia Artificial capaces de hacer casi lo mismo, pero sin apenas coste.

No se trata de caer en el pánico. Lejos de afligirse, los afectados deberían considerar el hecho de que el progreso industrial y tecnológico no ha hecho disminuir en ninguna ocasión el nivel de empleo. Si acaso, lo ha desviado a otras tareas, por lo general más creativas, en las que la inteligencia artificial difícilmente podrá tomarle el relevo al cerebro humano.

Como siempre ha ocurrido en estas situaciones, el tiempo irá reubicando a los damnificados, que en general acabarán por beneficiarse del invento. Cuanto más trabajen los autómatas y los programas inteligentes, más tiempo quedará a los seres humanos para disfrutar de la vida.

Si aun así tienen dudas, no hay más que preguntarle al chat GPT de OpenAI. Su respuesta es que la Inteligencia Artificial no puede reemplazar “completamente” al hombre (o a la mujer), ya que carece de empatía y creatividad. Quizá el autómata sea muy modesto al afirmar tal cosa, pero no queda otra que creerle. Ya se sabe que la principal astucia del diablo es hacernos pensar que no existe.