¿Qué tal están, queridos y queridas? Pues ya lo ven, el tiempo ha ido pasando y nuestra vida acumulando nuevas experiencias, personales e intransferibles. Seguro que, para cada uno de nosotros, algunas han sido maravillosas, mientras que hubiéramos deseado que otras nunca se hubiesen producido. Pero bueno, la cuestión es el balance neto y el hecho de que, a pesar de todo, sigamos aquí. Ejerciendo nuestro papel como parte de la ciudadanía del planeta y, al tiempo, tratando de convertir cada día, sobre todo, en un trocito de sencilla felicidad.

Y es que si les digo que lo importante es ser feliz, seguramente muy pocos de ustedes discrepen. Ahora bien, habrá que ver qué entiende cada uno por felicidad. La experiencia en todos estos años me indica que, seguramente, tal definición llegue a conjuntos notablemente disjuntos cuando es esbozada por personas muy diferentes. Porque lo que para uno es el summum de la dicha, a otro le dejará absolutamente indiferente, ¿no les parece? ¿Pero podría ser, además, que haya un cierto corpus común que todos identifiquemos como parte innegociable de ese camino hacia el bienestar, estando en la órbita de todos y cada uno de nosotros? Bueno, si nos referimos a elementos muy básicos del bienestar, supongo que sí. Al fin y al cabo, si uno no come, no tiene donde dormir o le falta cubrir alguna necesidad muy básica, no va a poder ser feliz. Pero créanme… poco más...

Muchos de ustedes, por ejemplo, han vibrado con el fútbol estos días. Algunos lo han hecho, incluso, de manera superlativa, incluyendo a veces en la misma manifestaciones extremas de alegría que llegan a resultar sorprendentes. A otros nos ha dejado absolutamente indiferentes. Yo, en concreto, me he enterado por los tabloides que ha sido Argentina la que se ha llevado el gato al agua. Muy bien. Me alegro por ellos. Y, con esto, doy el carpetazo a un tema que copa todos los informativos, las tertulias y mil conversaciones por segundo. ¿Lo ven? A mí me horroriza verlo, aunque me guste jugar de “medio estorbo”, mientras que a otros les entusiasma. Y, seguramente, mucho de lo que a mí o a usted nos apasiona a alguno o a muchos otros les dejará muy fríos. Es parte de la diversidad. Y es bueno que sea así, porque transforma al mundo en un caleidoscopio de personalidades realmente distintas. Nos enriquece.

¿Qué les hace vibrar a ustedes? Pues a mí, por abrir boca, aquellos temas que se relacionan con la posibilidad de que la gran mayoría pueda vivir razonablemente bien, tener el menor número de problemas posibles y establecer dinámicas cooperativas que, desde mi punto de vista, hagan de la sociedad un grupo humano mejor. Me interesa la política, aunque comprendí hace mucho tiempo que, al menos en nuestro país, la misma fluye por derroteros que no me aportan, y que no se busca tanto la resolución pura y dura de los problemas como el brillo de la opción de cada cual. Y me interesa lo social, habida cuenta de que esa es la dimensión que indefectiblemente caracteriza a nuestra especie. No somos nada si no edificamos una sociedad vivible. Y la nuestra, que en muchos sentidos lo es, y se lo aseguro porque he tenido la suerte de conocer otros contextos, tiene también amenazas serias que pueden llevar a la misma a un mañana peor.

Creo también en el cuidado de lo de todos. Y no, no me refiero exclusivamente a aquello que forma parte del patrimonio común, sino también desde un punto de vista más general, más telúrico. Creo que hay que pasar por La Tierra casi de puntillas, mimando cada bosque y cada árbol, tratando de comprender lo leve del sonido de cada riachuelo en cada paisaje, y maravillándonos por cada puesta de Sol. Y es que el nuestro es un ejercicio de suma cero, no lo olviden, y cada uno de esos pequeños eventos cotidianos son parte de nuestro mundo presente, el que tenemos y el que nunca volverá.

Pues ya ven, estas son algunas de las reflexiones hilvanadas ayer a pie de playa en A Frouxeira en estos días de intensa actividad en Atios, ante la inminencia del solsticio de invierno que hoy llega, y justamente en la antesala de estos días generalizados de júbilo y luces en nuestra sociedad. Días de Navidad, reconstrucción un tanto mercantilista de las fiestas ancestrales que antaño honraban al Sol, y que apelan a la esperanza desde la concordia, la solidaridad, la bonhomía y la amistad. Creo que esa es la bonita esencia de los días que llegan, y para los que les quiero desear mucha paz.

Pero hagamos cada cosa a su tiempo: es mi intención desearles Feliz Navidad con toda la pompa y circunstancia necesarias, como diría Elgar, en la próxima columna del día de Nochebuena. Pero cabe la posibilidad de que no sea así y haga mutis por el foro: si es así, búsquenme con camisa de flores y una vida sencilla en Rarotonga, donde reconstruiré mi próxima vida en pocos días, una vez que mañana me toque la Lotería…