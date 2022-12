Sí, hay cosas que se repiten tanto como felicitar la Navidad en estas fechas. Y lo cito y escribo con mayúsculas Feliz NAVIDAD, y no simple fiestas, además con recochineo, para dar en las narices a los melifluos del Parlamento Europeo que en pro no herir sensibilidades de ateos y ciudadanos de otras creencias tratan de erradicar la palabra, y con ello la noción de la Navidad, imponiéndonos el uso inocuo de fiesta a secas. ¡Pues no! Feliz Navidad. Sin embargo, no quería centrarme en eso, sino en pedir una vez más la rehabilitación de la capilla de Oza, aprovechando que, en fechas recientes, los días 17 y 18 de este diciembre, veo noticias ciudadanas que reclaman la restauración y el uso de dicha ermita. Y digo una vez más, porque si la memoria no me falla, y para eso están las hemerotecas, publiqué aquí el 22 de mayo del 2012 una similar petición con ocasión de las oraciones que Pepe Temprano (d.e.p.), alma de Bardos Culturales, y un servidor allí rezamos días antes, el 14 de mayo concretamente. Y volví a insistir en dicha propuesta en el minuto que publicó este diario el 28 de junio de 2017. Me alegra comprobar que esa aspiración ciudadana sigue viva.