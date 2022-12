Os exiliados comezan nada máis chegar a Arxentina a súa loita en defensa da legalidade republicana con colaboracións na prensa (El terror fascista en Galicia, de Seoane, no xornal Crítica, 1936), entrevistas, libros e folletos (Trece estampas de la traición, de Seoane). Moitos dos exiliados galegos, entre eles, Castelao e Dieste, afiliáronse ao Centro Republicano Español antes de ter referencias societarias propias, que serán creadas posteriormente. Foi o primeiro foco de tensión entre a militancia republicana e o galeguismo e deuse no ámbito da revista Pensamiento español (1940-1943) que comezou a súa andadura coa pretensión de congregar todo o espectro antifranquista cun consello de redacción no que se integraron Castelao e Ramón Rei Baltar ao lado do xeneral Vicente Rojo, Osorio y Gallardo e Manuel Serra Moret e contou coa colaboración de Rafael Dieste. Pero en novembro de 1941 prodúcese unha ruptura entre o grupo galego e o resto da redacción por mor dun editorial titulado La unidad española y los nacionalismos onde se criticaba duramente a visita de José Antonio Aguirre a Bos Aires e a política dos dirixentes das nacionalidades históricas que se agrupaban para revivir o pacto Galeuzka (acrónimo de Galicia Euskadi, Cataluña asinado o 9 de maio de 1941 na capital arxentina), tamén moi criticado desde México e instancias do PCG. Como consecuencia abandonan Castelao, Rei Baltar e Dieste a publicación.

Pola súa parte Luís Seoane, que chegara a Bos Aires en outubro de 1936, era xa director de Galicia. Revista del Centro Gallego desde 1939, publicación mensual de natureza societaria á que intentou dar, infrutuosamente, un perfil cultural e artístico. Durante a guerra o presidente do Centro Galego José Rodríguez González adoptou unha política “neutralista”, “apolítica”, tan absurda como imposible, con exhortación pública pola paz desde a revista do Centro que cunha tirada de 50.000 exemplares chegaba puntualmente a todos os asociados. De aquí que o presidente que o sucede, Neira Vidal (1938-1941), con lóxica desconfianza, impuxese a Seoane cando o contrata unhas condicións que o obligaban, entre outra cousas a non poder enviar nada á imprenta sen a supervisión expresa do propio presidente. Outra cláusula restritiva era que xestionaría as colaboracións, previa conformidade do presidente. Como consecuencia, cando Seoane comeza a publicar ilustracións de Colmeiro e Maruja Mallo ou fotografías artísticas de José Suárez, todos exiliados, o propio presidente alega, para evitar a súa participación, que os socios prefiren fotografías dos pobos e vilas de Galicia. Non nos debe extrañar que anos despois Galicia Emigrante axuste contas pendentes a respecto desta actitude e recupere a presenza de numerosos creadores exiliados e antifranquistas.

De calquera xeito a dirección da revista do Centro será para Seoane un observatorio privilexiado desde o que contempla a opulencia e as miserias dunha institución sometida a unha constante presión política por partte do franquismo; o que explica que José Neira Vidal reciba ao embaixador republicano Osorio y Gallardo, que convida no seu discurso a abandonar a neutralidade, e anos máis tarde sexa invitado ao mesmo centro Areilza, o embaixador franquista.

Coa chegada á presidencia de Manuel Otero (1944-1947) houbo un retroceso que levou ó centro a manterse neutral diante dos acontecementos de represión, rematada a guerra, que se sucedían na Península e eran denunciados internacionalmente. España atravesaba unha fase de illamento internacional e trataba de garantir que Arxentina fose un país aliado no continente americano. Por outra parte algúns socios do Centro Galego, empresarios con intereses económicos, estaban interesados en establecer vínculos económicos coa España franquista.

Con razón Seoane reprochaba constantemente ao piñeirismo que, impulsado polo súa teima anticomunista, establece relacións cos elementos do Centro máis conservadores e proclives ás presións do franquismo.

Cando no 1946 unha Delegación militar española asiste á toma de posesión de Perón xa os exiliados tiñan unha opinión pro-fascista do peronismo, confirmada ao pouco tempo coa viaxe de Eva Perón en 1947 e coas exportacións de trigo á España franquista.

Xosé L. Axeitos é académico da RAG