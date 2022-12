A Coruña das grandes noticias

Os moitos cambios vividos pola prensa nas últimas décadas non impiden que algunhas das súas tradicións se manteñan inamovibles. Unha delas é a que sinala que toda data histórica ten como unidade de medida as primeiras páxinas das edicións impresas dos diarios. Nese sentido, 2022 deixounos algunhas que seguiremos lembrando dentro de moitos anos. Por exemplo, a deste mesmo periódico o 6 de decembro, cando a cinco columnas informábase da consecución para A Coruña da sede da Aesia, a Axencia Estatal para a Supervisión da Intelixencia Artificial.

Sen dúbida, a Aesia puxo o ramo a un ano no que as noticias positivas para a cidade alcanzaron un volume moito maior que o que nos permitiu ver a era da COVID, ou do que foi costume na pasada década. Talvez haxa que remontarse a 2009 para atopar un recoñocemento de dimensión comparable, daquela a declaración de Patrimonio da Humanidade da Torre de Hércules. E se o éxito de hai 13 anos poñía en valor o noso pasado, o actual coa Axencia situános á vangarda do futuro. Galicia, España e Europa volven mirar á Coruña, como lle corresponde ao magnífico ecosistema económico, educativo, social e cultural da cidade.

Non cansarei de dicilo. 2022 é o ano no que A Coruña recuperou unha das características que mellor a distinguen: a ambición. O Goberno local que teño a honra de presidir marcou ese horizonte desde o primeiro minuto dun mandato que se topou axiña con dificultades alleas ao ámbito municipal (Pandemia ou Guerra de Ucraína), o que non impediu que a cidade superara eses obstáculos e ademais avanzara en temas clave que xa están dando os seus froitos, como o Novo Chuac, o saneamento da Ría do Burgo ou o comezo das obras da Intermodal, para a que no Concello acabamos de conseguir nove millóns de euros do Goberno central.

E, como esas, hai moitas máis boas noticias. Todas conseguidas a base de traballo constante e diálogo con todos os axentes implicados, poñendo o interese da Coruña por diante de calquera outra consideración. É a miña forma de actuar. E está resultando. Por exemplo á hora de desbloquear asuntos que a cidade demandaba durante anos, mesmo décadas. Citei antes á Ría do Burgo pero tamén podería referirme á conexión ferroviaria a Langosteira, xa en marcha, que garante a viabilidade do porto exterior e permite centrarnos na fachada marítima pola que, tamén, os coruñeses volven poder pasear moitos anos despois. Igual que de novo levan aos máis cativos aos cabaliños de Méndez Núñez ou recuperamos a iluminación do Obelisco Milenium. Coidamos os símbolos.

Tamén puideron ver neste xornal que despois de 15 anos de espera, O Castrillón xa conta co seu desexado equipamento deportivo e piscina pública. Porque atender os barrios supón unha firme aposta do municipalismo social que defendemos, o modelo que sempre levou á Coruña aos seus mellores anos. E facémolo aplicando as mesmas políticas de coidado ambiental e espazos para as persoas que definen ás grandes cidades europeas do noso tempo. A humanización de rúas como Alcalde Marchesi e Compostela, ou a premiada rolda peonil da Gaiteira á Agra do Orzán son boa mostra, así como o aumento de usuarios do bus urbano tras as bonificacións e as novas prestacións de BiciCoruña.

Ademais, A Coruña volve a ser a cidade na que hai que estar. Grandes eventos culturais —como o inesquecible Noroeste ou o regreso da música ao estadio de Riazor, así como o Ano María Casares— simbolizan a recuperación absoluta do prestixio da cidade, que volveu a ser ambiciosa, que loceu espléndida en xornais internacionais co cumio hispano-alemán, que sabe, en resumo, que seguindo nesta liña contará con máis boas novas en 2023. Para iso traballarei.