Propósitos que sí funcionan

La lista podría ser algo así: bajar de peso; empezar al gimnasio; viajar más; trabajar menos (ojalá); estar más con la familia... Y llegaría hasta donde pueda alcanzarles la imaginación. Cambia el año y parece que tras los excesos navideños nos vemos obligados a cambiar de vida, como si nos sintiéramos culpables por sentirnos mal, cuando ese sentimiento está prefabricado socialmente. El problema es que llega el 2 de enero cuando el cava, o lo que sea que ustedes tomen estos días (son días complicados para los que somos abstemios), ya se ha ido acomodando en el cuerpo y los propósitos, como a las promesas, se los acaba llevando el viento. Como si nunca hubieran existido.

¿Cómo hacer para que esos propósitos de Año Nuevo no decaigan en el olvido a las primeras de cambio? El problema principal por el que muchos de estos cambios no fraguan es porque se quedan en un mero pensamiento. Pensamos en cambiar, que es lo más fácil de todo el proceso, pero no damos los pasos necesarios para conseguirlo. Nos quedamos parados. Inmóviles. Hay un claro desajuste entre nuestra voluntad y nuestra acción. Esto es, en parte, porque somos perezosos por naturaleza. Por eso es necesario encontrar el empujoncito motivacional que nos obligue a movernos. A levantarnos del sofá y ponernos en marcha.

Como hay estudios para todo, también hubo uno que analizó el fracaso en estos propósitos. Llegó a la conclusión de que el 80% de las personas que se habían propuesto un cambio de vida, sencillo y sin demasiados alardes, no lo consiguieron. Habían fracasado antes de que llegara el frío febrero.

Hay una serie de consejos para evitar que propuestas —como las descritas en el primer párrafo— no acaben volando por ahí. Perdiéndose en el olvido del año y teniendo que esperar a ser rescatados de la memoria en un nuevo diciembre.

La más simple es que las metas deben ser alcanzables. Un ejemplo muy sencillo. De nada sirve que nos propongamos ganar un concurso de belleza si el material no es el adecuado. Ponerse unas metas demasiado altas o inalcanzables conduce de forma inevitable hacia la frustración. Con lo que antes de plantearse cualquier objetivo hay que evaluar cuáles son los recursos con los que contamos, cuál es nuestra motivación para lograrlos y qué tipo de apoyos tenemos para conseguirlos. Es importante, en esa misma línea, no ponerse unas metas demasiado ambiciosas. Inabarcables.

También es importante que esas metas sean adecuadas a los valores de cada uno. Este enunciado que a simple vista parece un trabalenguas no lo es tanto. Proponerse algo que no encaja con nuestro estilo de vida o con nuestra forma de pensar, evidentemente, es el camino más corto para alcanzar un sonoro fracaso.

Para evaluar la conducta humana —y la animal— es de vital importancia establecerse un plan de acción, pero también uno de evaluación. Es decir, no hay que llegar a la meta final de forma inmediata, entre medias debe haber una serie de hitos que ir superando. De hecho, saber que los vamos alcanzando nos permite reafirmarnos que vamos en la buena dirección y es una fuente importante de motivación para no desfallecer por el camino.

Hay que tener claro también que cada nuevo hábito suele traer consigo el abandono o la sustitución de uno antiguo. Muy sencillo, es probable que si nuestra meta sea la de ir al gimnasio y para conseguirlo tengamos que renunciar a algunas de nuestras horas de sueño. Todo por adoptar una nueva rutina. Eso conviene planificarlo, más que nada para saber hasta dónde se está dispuesto a renunciar para promover ese cambio de vida. Ayuda a lograr la meta fijarse unos horarios claros —que no estrictos— para organizar el día a día.

Es importante, además, que esas metas que se citaban antes vengan acompañadas de ciertas recompensas —tangibles o no— porque de esa forma el camino será mucho más llevadero. Mucho más amable con uno mismo.

Lo más importante de todo es tener claro que el cambio de hábitos puede darse durante todo el año, no hay razón para tener que esperar a finales de diciembre para hacerse esa lista —física o mental—, basta con seguir las pautas anteriores para no fracasar antes de que el cava haga efecto.