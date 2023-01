Tenía para hoy un artículo sobre el carpe diem. Un canto a la vida por ser el comienzo de año. Pero es imposible tras el cierre de asesinadas por machismo en diciembre. Porque hay centenares de mujeres de este país que, justo, ni pueden ni las dejan vivir. Si las asesinadas del mes fueran políticos, deportistas o personas con relevancia social, este país se llenaría de manifestaciones y abrirían todos los diarios a cinco columnas. Pero ya pueden matar a mil mujeres que la sociedad pasará de largo. Ni un trending topic. Porque sí, desde 2003 ya han matado a 1.181. Ni siquiera hubo mención a ellas en el balance del presidente del Gobierno.

No dejo de pensar en cómo las maltratadas deben vivir estos días terribles. Estoy cansada de que esto siga en las páginas de sucesos, que en tertulias políticas se opine sin saber. Cansada del tuit de condolencias de políticos con las palabras de siempre. Cansada de escribir columna tras columna sobre esto, para recordar que es el tema más urgente de la agenda feminista porque nos matan, pero que siempre sea secundario. Cansada de que sabemos del riesgo de las vacaciones para ellas y no se prevean refuerzos de protección antes, no ahora. Cansada de escuchar que estudian los fallos y vuelven a repetirse. Cansada de que las culpas se las echen unos a otros. Cansada de que cada día reciba mensajes de mujeres pidiendo ayuda porque el sistema les falla. Cansada de que si se señala a jueces, abogacía de oficio, asistentes, puntos de encuentro o medios respondan ofendidos en lugar de mejorar. Cansada de que ni la prevención ni la educación sean prioritarias.

En enero de 2023, el contador de asesinadas se pone a cero. Pero esas asesinadas pesan sobre una sociedad impasible. Les decimos que denuncien y el Estado no siempre está a la altura. Nadie devuelve la vida a esas mujeres. Ni a ellas, ni a sus hijos e hijas huérfanos, ni a sus familias rotas. Empieza 2023 y alguna será la primera asesinada. Así de duro, pero más duro es que se repita cada año pudiendo evitarse.