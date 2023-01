No me cabe mejor invocación en la boca del Papa Benedicto XVI (“Jesus, ich liebe dich”, en su alemán natal) en el momento de su muerte, según nos ha llegado por el testimonio de su secretario particular que estuvo junto a él desde hace una porrada de años. Para un creyente, para un católico que se tenga por tal, todos sus ideales y aspiraciones se centran en un ser vivo, en una persona que da sentido a la vida entera, y en el caso de los católicos, de los cristianos, es Jesús, el Jesús de Nazaret. Triste cosa es encerrar la vida cristiana en el seguimiento de unas normas por muy excelsas que parezcan, en el cumplimiento de unos mandatos más o menos bien vividos. No, el cristiano sigue a una persona y trata de imitarle en todo lo que hizo; el creyente católico vive por una persona, por Cristo, que en la tierra tiene un nombre concreto, Jesús —cuya onomástica celebramos el pasado 3, como el 25 de diciembre festejamos su nacimiento—, y a ese Jesús siguió y amó el fallecido Joseph Aloisius Ratzinger hasta el último instante de su vida terrenal. Para mí, en mi pobre opinión, no hay mejor testamento de quien ha vivido la más alta dignidad en la Iglesia Católica que ese “Jesús, te amo”.