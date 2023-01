Canta y paga a Hacienda

El comercio con la vida privada hace 50 años se limitaba al “nos enseña su casa”, “la exclusiva de la boda” y “nos presenta a su hijo”. Los mensajes “hablablaban” de amor y lujo y los titulares hacían referencia, respectivamente, al “así soy en la intimidad”, al “somos muy felices” y a “ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida”. Estos tres hitos del comercio de la intimidad se mantienen, aunque socialmente se acepta un cambio del orden de los factores que no altera el producto. Con el paso de los años se sumó el “nos cuenta su lucha contra la enfermedad” (el cáncer, que antes se adjetivaba como “larga y penosa enfermedad” para no nombrarlo). Entonces, las ministras no opinaban de estas mierdas, por dos razones: uno, porque no había ministras y dos, porque los políticos no opinaban de estas mierdas.

El paso del tiempo ha ido combinando estos titulares: ahora la señora X nos enseña su cáncer y puede llegar a decir que es lo mejor que le ha pasado en la vida; la señora Y nos cuenta que van a ganar la batalla contra sus hijos y con las exclusivas de los divorcios sabemos lo infelices que fueron. Para nosotros es conversación; para ellos, dinero. Eso es lo que rige el éxito inmediato de la canción de Shakira, a céntimo la reproducción, y aún no sabemos en cuántos millones parará. Piqué también sabe hacer limonada cuando le tiran limones y suma contratos de publicidad a partir de esta pachanga que se ha convertido en una nueva batalla de la guerra entre hombres y mujeres, ese frente en retaguardia mucho más fácil de entender que el infierno de Bajmut con su fuego real, su frío polar y su sangre cierta. No discutamos por dos personas que cuando parecen tener un problema lo convierten en solución. A ver si con estos beneficios Shakira paga los 14,5 millones de euros que debe a Hacienda en el caso de que se la pueda condenar demostrando que entre 2012 y 2014 pasó la mayor parte de su tiempo en España. Si no, que se preparé Cristóbal Montoro para la canción que le puede esperar. A ver qué opina de ella María Jesús Montero, la actual del ramo.