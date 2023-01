¿Qué tal están, queridos y queridas? Espero que bien, y que los hados les hayan sido propicios en estos últimos días. Ojalá.

Pues fíjense, a mí me ha tocado ahora —a partir de ayer mismo— lidiar, por vez primera, con la infección por coronavirus. O sea que me pillan, en este mismo momento, recorriendo el camino que muchos de ustedes ya han tenido que pasar, una o varias veces. Por ahora todo va bien, y espero que las vacunas hagan su efecto y que la propia tendencia constatada de las diferentes estirpes del virus hacia una menor agresividad termine de completar un panorama de corte benigno. Pero, aún así, no puedo evitar recordar los momentos más duros de la pandemia, cuando todo eran incertidumbres... De hecho, releo en estos momentos muchos de los textos que he compartido con ustedes, en la línea de fomentar la responsabilidad colectiva y de tomarnos en serio tal amenaza. Y es que a muchos, no debemos olvidarlo, se les ha ido la vida en ello...

En fin... Que esas tenemos, y que tal acontecer se verifica en días verdaderamente inconvenientes para mí. Hoy mismo tenía una cita de tipo profesional muy importante, que he estado preparando con cariño y cuidado en los últimos meses, y que corre peligro por este reciente diagnóstico. No sé si podré estar allí o no, pero lo que es evidente es que mis condiciones físicas no van a ser las mejores. Y es que si me duele la cabeza en ese momento como lo ha hecho ayer,... todo se va a hacer muy difícil.

No es la primera vez que me pasa que, en una fecha muy señalada, me sucede algo que complica mucho el panorama. ¿A ustedes también? Por eso déjenme que reflexione hoy con ustedes sobre la buena suerte y la mala suerte. ¿Tengo mala suerte? ¿Tienen ustedes mala suerte? Hombre, objetivamente, parece que la Ley de Murphy funciona demasiado bien en mi caso... Un ejemplo, hace años fui a unas pruebas en Madrid, por otro tema profesional, y un par de horas antes de la cita me caí en la bañera, cuando había terminado la ducha y empezaba a secarme. Aquel desastre se saldó con una semana de ingreso en La Paz, con un neumotórax traumático, un traslado en ambulancia hasta aquí y un posterior seguimiento y rehabilitación, ya en casa. En aquel momento, con la tristeza y la perplejidad por lo ocurrido, ni me molesté en avisar para que me pudieran hacer aquella prueba en otro momento... Y de verdad que no es la única vez que me pasa...

Buena suerte y mala suerte... Retazos de mala suerte justo en el peor momento que, como les digo, he vivido en no pocas ocasiones. Por eso podría estar tentado a pensar que soy una persona con mala suerte. Pero este artículo está dedicado a, precisamente, explicar que no. Que, pese a todo, tengo una fantástica buena suerte, a pesar de todos los pesares. Y se lo cuento porque, quizá, tal visión puede ayudar a otras personas.

Porque, miren... Mala suerte es mucho de lo que vemos cada día alrededor de nosotros. Enfermedades crueles que siegan la vida de personas mucho más jóvenes, por ejemplo. O incidentes, accidentes y otras situaciones que también producen verdaderos desastres personales y colectivos. Mala suerte es nacer en un lugar, y hay muchos, donde unas buenas condiciones de vida brillan por su ausencia. Y mala suerte es no poder desarrollarte y no gozar de libertad, por ejemplo. Como tantos seres humanos.

Es una cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía. Podemos contemplarla desde la peor perspectiva, pero eso nunca nos ayudará. Y, en cambio, si nos quedamos con la parte buena de nuestro devenir, aprenderemos a apreciar lo verdaderamente importante. Sí, me quedé sin poder ir a aquel examen en Madrid, pero a cambio salí bien de aquel accidente, y he vivido mucho más y muy bien. La mala suerte quizá hubiera sido haberme quedado allí mismo, si en vez de impactar con las costillas en la loza, lo hubiera hecho con la cabeza. Eso sí que hubiese sido mala suerte.

Lo mismo hoy... ¿No podré completar aquello por lo que he trabajado intensamente? Bueno, ya habrá más oportunidades... O no, pero aquí seguimos y, por el momento, no hay queja. En fin, amigos y amigas... Que la vida es un intrincado camino, tal como la tortuosa traza de un electrón en un medio. Y, de esos tragos, tenemos que aprender a dilucidar lo bueno y malo que nos acontece, y valorar sobre todo lo bueno. No he sido tocado por una gran suerte en muchos momentos críticos. Pero lo importante es ver que en realidad cada instante es importante y definitivo, y el hecho de seguir aquí, ilusionado, ya es suficiente motivo para pensar que soy una persona con una enorme buena suerte. Y es que somos leves, puro devenir, y nada está asegurado, a pesar de que queramos atornillarlo todo, planificarlo y creer en esa ensoñación a lo que llamamos futuro. La buena suerte es estar viviendo tranquilo el presente. Y si, además, tienes a quien contarlo, entonces ya son albricias...