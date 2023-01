¿Recesión? ¿Qué recesión?

Es posible que haya lectores más jóvenes que no hayan oído hablar de Supertramp, una banda que se calificó de sophisto-rock o más bien de rock o pop-rock progresivo muy popular en los años 70 y 80 del siglo pasado. Uno de sus discos más conocidos fue Crisis?, What crisis?, publicado en 1975 y grabado bajo presión de la discográfica tras el éxito de Crime of the century, poco después de la primera crisis del petróleo. La portada era bastante irónica, con un individuo en una tumbona bajo una sombrilla y una mesilla con un cóctel en medio de un paisaje industrial de humos y contaminación.

Estos días me ha venido a la memoria ese álbum a cuenta de la recesión, esa temida contracción de la economía que íbamos a sufrir en España, auguraban algunos hace meses, y que, hoy por hoy, ha desaparecido de la escena. Y eso aunque probablemente el crecimiento en el primer trimestre de este año sea nulo o cercano a cero y el empleo, aunque con evolución positiva, se va ralentizando. Lo cierto es que no hay ni un solo servicio de estudios ni organismo dedicado a las previsiones económicas que espere que en España se produzca una caída del producto interior bruto (PIB). No lo había hace unos meses y mucho menos en la actualidad. Es más, no solo se han revisado al alza las previsiones para el año pasado, con un alza de en torno al 5%, sino que, a pesar de que el dinamismo será mucho menor, se ha producido también para 2023, con un aumento que superará el 1%, según la mayoría de los analistas. El último de ellos, el FMI, lo ha situado en el 1,1%, con una ligera rebaja de una décima. En todo caso, como nos recuerdan constantemente, todo pende de un hilo, es decir, de la marcha de la guerra en Ucrania (en buena medida, de lo que haga Vladímir Putin), la consiguiente repercusión en la inflación y, por tanto, el nivel de escalada que decida aplicar el Banco Central Europeo (BCE) al precio del dinero. Así que el cielo parece que estará cubierto pero sin riesgo, por ahora, de fuertes chaparrones. Por tanto, por ahora, ¿recesión?, ¿qué recesión?