En nombre de nada, jamás

Última columna de enero de este año cada vez menos nuevo, amigos y amigas, en el que les saludo en el día dedicado a Tomás de Aquino. Alguien que regaló al mundo la compilación, actualización y redescubrimiento de la doctrina aristotélica, integrándola en su propio contexto de fe y que es, sin duda, uno de los más importantes filósofos de todos los tiempos. Pues precisamente en este día, y habiendo comenzado hablando de filosofía y de la fe del mencionado autor, abordaremos los luctuosos y execrables hechos acontecidos estos días en Algeciras, que a todos y todas nos han puesto los pelos de punta.

Lo ocurrido, al margen de los detalles de la investigación, se salda con el apuñalamiento de varias personas por parte de un tercero, empleando para ello un arma blanca de grandes dimensiones. Uno de los agredidos era el párroco de una iglesia, y la peor parte se la llevó el sacristán de otra, al que hirió, persiguió y remató. En este último caso la gravedad de las heridas era tal que, una vez atendido, fue imposible hacer algo más que certificar su fallecimiento. Además de ellos, otras personas fueron atacadas también por la misma persona en tal trágica tarde. Posteriormente fue detenido.

Los hechos terminan ahí. Alguien que mata, que lacera, que hiere, que destruye y que cercena la vida de otros, a partir de lo que se haya formado en su cabeza. ¿Enfermedad mental? Pues... los peritos lo dirán. ¿Enajenación? Más de lo mismo. Y así un rosario de posibles circunstancias que, bien hilvanadas, conformarán la etiología de la concreta situación analizada. Punto. No hay más. ¿Ah, pero no era terrorismo? El terrorismo implica la existencia de crimen organizado, objetivos estructurados y planes de acción, más allá del concurso de quien esté lo suficientemente mal como para permitirse liquidar la vida de un tercero. ¿Y terrorismo islámico? Pues en cualquier caso sería según una versión adulterada de dicha confesión o de cualquier otra. Las grandes religiones monoteístas, al margen de sus contradicciones y sus intereses creados, predican fundamentalmente el amor, el entendimiento y la concordia. Obviamente, hay quien reescribe todo ello —y ejemplos hay de sobra— para basar en cimientos confesionales todo tipo de odio, aversión y ganas de destrucción de los demás. Pero eso es mera palabrería adicional a lo que no es más que crimen y sinsentido. Y más cuando se trata de uno mismo, con su mecanismo, al que se le va la tartera y decide que su Dios —al que solamente él escucha— le conmina a hacer esto o aquello...

Por eso ni terrorismo islámico ni terrorismo, para empezar y sujeto a la evolución de las pesquisas que ya están en marcha. Mucho más fácil. Desde luego, alguien cuya salud mental seguramente deja mucho que desear, probablemente inmerso en un contexto personal de tipo socioeconómico que tampoco le proveerá de demasiadas palancas para revertir tal deterioro. Una realidad que abunda, en cuyo abordaje esta sociedad muchas veces no compromete todos los recursos necesarios, y que a veces nos da una terrible bofetada como esta.

Lo que está claro es que, así las cosas, lo menos que necesitamos es que otros, con intereses bien diferentes, traten de sacar provecho de ello. Saldrán los que critican a los extranjeros por definición, aduciendo esto, lo otro y lo de más allá. También ciertos políticos que busquen réditos, avivando la confrontación. Aparecerán aquellos que digan hablar en nombre de los católicos o de cualquier otra confesión. Y los que, por no estar callados y no limitarse a condenar una agresión a seres humanos concretos con resultados desastrosos, metan más presión en el conjunto y sean cómplices de un inadecuado tratamiento de esta realidad.

Pero no, no se engañen. Uno puede oír voces, sentir cantos de sirena o entender que los gluones asociados a la fuerza fuerte se ponen en contacto con él para pedirle que sea bosón o fermión. Puede creerse lo que quiera. Pero la triste realidad de su cabeza no puede ser la espoleta que active la espiral del odio en la sociedad, muchas veces con consecuencias nunca imaginadas. Este hombre, seguro, tenía una percepción demasiado deformada de la realidad, y en tales situaciones un credo, los colores de un equipo o cualquier otra cosa son excusa y patente de corso para descender al más hondo averno con acciones jamás justificables desde cualquier otro punto de vista.

El Islam, el cristianismo o el judaísmo, sin más capas añadidas, predican el amor. Podemos tomarlos, dejarlos o escoger aquellos elementos que nos parezca para conformar nuestra propia espiritualidad. O podemos pasar de ellos, o beber en otras fuentes, que también existen. Pero no podemos utilizarlos como excusa para poner en práctica nuestro personal, propio e interesado programa de destrucción. Ni tampoco para apuntarnos a ellos como justificación de lo que no es más que nuestro particular espejismo, sin más epítetos.

Bien que siento lo que ha ocurrido. Uno, por el hecho en sí y por todo el daño cometido. Y dos, porque a alguno de nuestros ínclitos hombres de la arena política le ha venido ya al pelo para decir tonterías que no curan, y que sí producen y producirán todavía mucho más dolor... Es fundamental cuidar en estos casos qué se dice y qué no, centrarse en los hechos acaecidos y comprobados y tratar de contener un verbo fácil que puede causar estragos. Y confiar en la necesaria investigación para poner cada cosa en su lugar.