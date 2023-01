Cosas que aún pasan

Nos creemos algunas que el mundo está cambiando. Somos independientes, abiertas de mente y muy modernas. Nos rodeamos de personas inteligentes y no salimos de nuestra burbuja. Error. Es por esto por lo que es tan necesario viajar de vez en cuando para no pensar que ciertas cosas ya no pasan o mirar para otro lado. El otro día tuve la oportunidad de conocer a Kali Sudhra, una trabajadora sexual especializada en talleres con perspectiva feminista. Su enfoque principal es explorar y presentar la sexualidad disidente, desafiando directamente la heteronormatividad blanca utilizando el porno y su plataforma como medio.

Asistí a uno de sus famosos talleres de squirting. Sí, esa práctica sexual que consiste, resumiéndolo mucho, en conseguir que las mujeres eyaculemos. Es muy interesante, tomas conciencia de cómo es tu cuerpo por dentro, aprendes cosas y pasas un rato rodeada de mujeres de diferentes edades que se encuentran en un espacio seguro para comentar y hablar de sexo sin tabús. En un momento dado, una de ellas se apartó del grupo y me preguntó cómo se podía estimular el clítoris desde dentro si se había producido una circuncisión. Me quedé un poco bloqueada y pregunté ¿circuncisión? Sí. Contestó ella. La operaron y le sacaron la parte exterior del clítoris. La miré muy seria y le dije: ¡No blanquees la mutilación genital femenina! A tu amiga (me habló de una amiga) lo que le han hecho es una mutilación. Una ablación de clítoris.

Ella asintió y a mí me explotó la cabeza. ¿Cómo puede ser que estas cosas sigan pasando? Es la primera vez que conozco un caso así en primera persona y la verdad es que me sentí un poco incómoda. Allí, hablando de sexualidad de una forma tan bonita y libre. Me sentí mal por todas esas mujeres que siguen sufriendo en el mundo esa violencia tan bestia e injusta. Pero también me sentí esperanzada. Si alguien así es capaz de entrar en una tienda erótica para no conformarse con el No placer pretendido, es que algo estamos haciendo bien. Por suerte, es imposible eliminar la parte interna del clítoris. Por mucho que les joda a algunos.