Estar a punto de irse a la M...

Circunstancias, que no viene al caso comentar, me llevan a pasar más tiempo ante el televisor del que tengo por costumbre. Apenas algún informativo que otro cuando el acontecimiento requiere aporte de imágenes imprescindibles para valorar el suceso en su “verdadera dimensión”. Como nos advertía la propaganda salazarista sobre la verdadera dimensión de Portugal. En las fronteras del país hermano se exhibían en lugar preferente unos carteles en los que podía verse el mapa de la metrópolis junto a los de los territorios ultramarinos. Portugal não é um país pequeno, se podía leer en el cartel.

Acostumbro a quitar el sonido del televisor para concentrarme en el análisis de gestos y movimientos de los protagonistas principales, sean o no gente famosa y reconocible o perfectos desconocidos. Un ejercicio que recomiendo y que me ha permitido informarme mejor que en la versión oficial. No hay que recurrir al viejo proverbio oriental de “una imagen vale más que mil palabras”, ni a cualquier tratado sobre lenguaje no verbal, para confirmar lo que digo.

Otra “sorpresa” (relativa) es el abrumador espacio reservado a los mensajes publicitarios. Como mejor exponente de ello debo citar al imperativo anuncio de una firma que repara la rotura de unos cristales tan quebradizos que parecen estar rompiéndose cada poco. Desconozco con qué periodicidad hay que cambiar el parabrisas delantero o cualesquiera otros que cumplan parecida función. En mis muchísimos años con carné de conducir no padecí ninguna rotura de cristales pese a los kilómetros recorridos.

Y parecido agobio provoca la publicidad de una empresa aseguradora que, harta del maltrato que sufre por parte de la entidad con la que había suscrito un contrato de seguro en el pasado, decide irse a otra que le ofrece mejores condiciones por un precio que siempre será inferior al hasta ahora vigente. En la sucesión de personajes de toda edad, género y profesión se percibe un tonillo vengativo, como si reprochasen a la aseguradora primitiva no haberles ofrecido mejores condiciones, pese a los muchos años de pacífica relación: “Pues, yo me voy a la M...”, nos informa una esbelta señorita. “Pues yo me voy a la M...”, dice un joven motorista. “Pues mi hija y yo nos vamos a la M...”, proclama un maduro divorciado. “Pues, nosotros nos vamos a la M...”, informa una pareja de ancianos bien avenidos, y un tanto dolidos porque su buen comportamiento como tomadores de un seguro no haya merecido un trato amable. La cantidad de ciudadanos que se pueden ir a la M..., persuadidos de que los figurantes del anuncio son personajes reales en vez de actores, es cuestionable.

Todos somos conscientes del enorme poder de la publicidad. Hasta el punto de que confundamos lo verdadero con lo falso, una técnica cuya virtud principal consiste en la repetición obsesiva del mensaje. Yo mismo (la carne es débil) estuve a punto de caer en el engaño. En un caso yéndome a la M... y en otro rompiendo el cristal delantero de un automóvil con un martillo. Hasta que caí en la cuenta de que ya no tengo automóvil, ni, por tanto, necesidad de contratar un seguro.