El alcalde de la localidad valenciana de Casinos, Miguel Navarré, gobierna desde Francia esta población de 3.000 habitantes enclavada en un bucólico paraje del Camp de Túria, a tiro de piedra de las provincias de Castellón y Teruel, entre naranjales y un suelo fértil que abriga almendros, algarrobos y olivos, cuna de ilustres como Emilia Gómez Muñoz, Emi la Raquetista, pionera del tenis español. La misma tierra que vio nacer al dramaturgo Francisco Ors, autor de aquella Contradanza pionera en la defensa de los derechos de los homosexuales en la España de Franco. Mucho pueblo Casinos.

El primer edil reside en Francia, donde ejerce la docencia desde 2018, antes, incluso, de las elecciones municipales del año siguiente, en las que logró el hito histórico de desalojar al PP de la Alcaldía en favor de Compromís, formación con la que Navarré, ya transmutado en Monsieur Navagué, obtuvo la mayoría absoluta. Así fue como el joven Miquel pasó a convertirse en alcalde de su pueblo con un pie en Casinos y otro en la grandeur, trazando con éxito el camino inverso que a Manuel Valls se le truncó en Cataluña desde su lanzadera como primer ministro de François Hollande. “Los vecinos pueden llamarme en cualquier momento por cualquier motivo y yo les atiendo, vivimos en un mundo globalizado”, ha dicho al diario Levante. “Trabajaré por Casinos desde Francia o desde Japón”. Bien sûr.

Con Navagué ha nacido el telegobierno, el teleayuntamiento, el telealcalde o como lo quieran llamar. Lo que no está aún resuelto es si, como ha ocurrido con el teletrabajo, el concepto ha venido para quedarse, dado el quilombo que tienen montado en esta localidad que las enciclopedias ensalzan como lugar de reposo, rica en zonas de acampada, paelleros y fuentes, reconocida por sus turrones y peladillas y que un día albergó gallipatos. El alcalde dirige la mairie a través de videoconferencias y otros modernos sistemas de comunicación, imagino WhatsApp y correo electrónico, aunque acude a las sesiones plenarias si estas se convocan en fin de semana y pone un pie en la localidad cuando se lo permiten sus vacaciones de profesor en la patria de Voltaire. Navarré es el alcalde online y Casinos la nueva aldea gala. Es un pionero, el político 3.0 que se anticipa a los hologramas y a la inteligencia artificial aplicada a la gobernanza, un alcalde en diferido capaz de arreglar bordillos y asfaltar las calles a más de mil kilómetros de distancia con un portátil y una buena conexión de wifi. El alcalde, en suma, que rompe las barreras de la cercanía y el contacto directo con los vecinos, un revolucionario en toda regla al que su partido, progresista y de izquierdas, señala como ejemplo y modelo de gestión.

Su ejercicio en lontananza, por el que, justo es subrayarlo, no recibe salario alguno, no le ha impedido destituir a tres de sus siete concejales —la Corporación suma once— por pérdida de la confianza, después de que los defenestrados votaran en contra de aprobar una retribución por dedicación exclusiva para otra edil a la que el alcalde quería dar más peso en el Gobierno. Los afectados han encomendado el caso a los abogados y puesto la gobernabilidad del municipio en un brete a pocos meses de las elecciones, con la posibilidad de quedarse en minoría y de que los ajusticiados pasen al grupo de los no adscritos. El espíritu de la Bastilla.

Por boca de un portavoz oficial de Compromís, no solo su afrancesado alcalde cuenta con el apoyo de la coalición, sino que es “un referente”. El hecho de que resida en Francia es un contratiempo salvable y rayano en lo anecdótico porque a Navagué “se le conoce por sus actos”. Su gestión, añade el partido, “es una de las mejores de los ayuntamientos donde gobierna Compromís”. “Si queremos liderazgos desde el feminismo, la pluralidad y la horizontalidad [y desde la distancia, añado], no tiene sentido que cuando haya una persona que lidera su equipo nos inventemos otras cosas”, redunda la versión oficial.

Si tenemos en cuenta que el alcalde de este pueblo sustituyó a un gobernante del PP a cuyo domicilio acudió la Policía Nacional en 2018 por posibles irregularidades del Ayuntamiento en la adjudicación de contratos, Casinos ha ganado con el cambio. Esa es una interpretación plausible, aunque confirma la teoría de muchos ciudadanos. La defensa férrea que el partido hace de su alcalde francés acaba por convencernos de esa máxima con carácter general que asegura que los políticos, cuanto más lejos, mejor.