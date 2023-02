Empeñado estoy en recopilar los “minutos” que he publicado en estos últimos años, y me pasmo —no está bien que yo lo diga, pero así es— de la frescura y validez de bastantes de lo allí dicho. En el “minuto” del 12 de enero del 2017 recomendaba avisar de forma positiva y agradable las indicaciones que tengamos que hacer a los demás, y escribí: “Pienso que saber decir las cosas de forma conveniente se capta mejor con el siguiente ejemplo que copio del libro Pasó haciendo el bien de Francisco Fernández-Carvajal: ‘No es lo mismo que una madre diga a su hijo adolescente: ¿te has dado cuenta, hijo? ¡Tienes la habitación hecha una verdadera pocilga!’, a decirle: ‘He visto que tienes la habitación desordenada, ¿quieres que te ayude a organizar las cosas?”. Pues eso, que sigue siendo muy acertada esa forma de indicar las cosas, y si se puede, además con una sonrisa, que ya bastantes chamuscados estamos por las imposiciones, malos modos y groserías que hemos de aguantar. La recopilación también me sirve para volver a agradecer favores que recibí, como la de aquel caballero que recogió y llevó a mi domicilio la agenda-billetero que se me había caído al volver del quiosco al que fui a por la prensa; o para revivir épocas infantiles con la mención recordando los 100 años del TBO.