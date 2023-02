Dépor y árbitros, del enfado a la distracción

El Deportivo le puso el microscopio a sus prestaciones en Matapiñoneras y fue capaz de ver una mejoría palpable que a gran parte de sus seguidores se les escapa. Buscan, rebuscan, levantan piedras y no la encuentran por ninguna parte. Todo depende, en gran medida, de la óptica con la que se mire, pero cuando es tan evidente, no hace falta afinar la lente, ni justificarse o redondearla con las palabras. Óscar Cano apuntaba que habían “competido muy bien”, Mario Soriano lo elevaba a jugar “muy bien”, y Olabe consideraba que al equipo se le habían visto “mimbres y alternativas”. Un muestrario con un barniz de optimismo que dejaba a la afición perpleja. Casi tanto como con lo que acababan de ver en el césped. Lo que sí no admitía gradación fue que todos los protagonistas repararon en el árbitro, en Pozueta Rodríguez, colocado por el vestuario en el centro de la diana de las razones de haber salido con tan solo un punto (y gracias) de San Sebastián de los Reyes.

Hubo algún penalti, pero focalizar la frustración en él o justificar así el 0-0 es el primer paso para seguir igual fuera

Nadie se libra de un buen enfado con un colegiado y más con los de Primera Federación, donde, ante todo, les suele faltar criterio. Un día ven contacto, otro no. Hay ayudantes que se guardan el banderín, otro tienen el resorte muy suelto en el brazo. Casi siempre suelen estar más pendientes del banquillo o de sacar tarjetas por protestar que del propio juego. Predecibles e impredecibles a la vez. Imposibles. Hubo varias jugadas el domingo con Mario Soriano o Antoñito como protagonistas que bien merecieron que el Dépor acabase cobrando alguna pena máxima. Pero de ahí a aferrarse a agentes externos, a buscar excusas cuando el equipo muestra a domicilio un nivel mediocre respecto a su peso en la categoría... Es el primer y firme paso para no arreglarlo nunca. El Dépor tiene un problema futbolístico cuando deja un estadio de Riazor en el que está arropado por muchas mantas y por el que se mueve en pantuflas. Todo ese confort es incomodidad cuando abandona su hogar y no ha logrado en todo el año (se le puede sumar toda la segunda vuelta del pasado ejercicio) ser un equipo competitivo a domicilio. Se podrá aludir y enfurecerse con todos los trencillas de la categoría, también enredar con que las condiciones de los campos no favorecen al juego blanquiazul, se podrá ir a la letra pequeña de las mejorías... La tozuda realidad (y esa no necesita una lupa) es que el Dépor no funciona fuera de casa. Y necesita hacerlo de aquí a final de temporada para luchar de verdad por el ascenso directo y no hacer la goma, como hasta ahora.

Hace un año Borja quiso más ‘rock and roll’, hoy Cano desea ser práctico. Hay que avanzar, cambiar, midiendo los tempos

Hace un año Borja Jiménez buscó más rock and roll en el fútbol de su Deportivo haciendo jugar a Miku, Noel y Quiles juntos y esas notas nunca fueron capaces de conjuntarse ni afinarse. Cano empezó el domingo a moldear ese equipo más práctico y menos puristas, más suyo, que pretende alumbrar a mitad de temporada para superar, entre otros problemas, la falta de competitividad a domicilio. Hubo fases en la primera parte que, entre balonazo y balonazo, Svensson parecía poner en apuros a la zaga local. Casi marcaba también un Quiles afanado en la conducción. El Dépor le entró en el cuerpo a cuerpo al Sanse y el Sanse acabó ajustando la guardia y cogiendo la distancia. Y casi lo tumba en la segunda parte. La apuesta del técnico en Madrid, un tanto extrema, parece coyuntural, pero se ha acabado el Dépor de la pelota al pie y que mira de soslayo a explotar los espacios. Hay que avanzar, probar, superarse, también tener cuidado con los cambios a mitad de temporada. De entrada y en la primera prueba, el problema ante el Sanse fue que acabó por diluirse tras la primera media hora y no hizo daño ni de una forma ni de otra. Las imágenes de la frustración fueron ver a Pablo Martínez mandándole balonazos diagonales de 30 metros a un agotado Svensson o a Lucas Pérez, tras tres partidos sin marcar, un tanto desaparecido, intrascendente y desquiciado, pagándola con el árbitro. Hay que hacer más, mucho más para ganar fuera de casa, sobre todo, si eres el Dépor. No puedes pasar de puntillas por la categoría.

Cinco fichajes y 24 fichas cubiertas para no ver a casi nadie capaz de aportar o cambiar el partido desde el banquillo

Palabras peso pluma

El equipo se acabó ahogando en su propia apuesta y porque Óscar Cano pareció paralizado ante lo ante lo que tenía ante sí. A su juicio, todos estaban jugando bien o tenían el potencial suficiente para cambiar el partido y, en cambio, el Dépor no era capaz de ganarle al Sanse. Paradojas. Arturo mostró en los dos lances que podía haber rescatado al grupo, pero solo disfrutó de un cuarto de hora sobre el terreno de juego. Más tiempo que Yeremay que esta vez ni dispuso de la propina y el descuento, como ante el Mérida. El grancanario se vio hace una semana colmado de elogios y su técnico hasta hizo acto de contrición. Palabra con el valor de una pluma. Todos los golpes en el pecho se fueron a la papelera en siete días. Con él y con el resto de una plantilla que agotó las 24 fichas, que no deja espacio al Fabril y que hizo cinco fichajes en invierno para no ver capaz a casi nadie de cambiar el partido desde banquillo. Tres sustituciones y una de ellas obligada. A este ritmo, muchos van a sobrar. Hasta Diego Villares se fue al banquillo. Una vez al lateral derecho y otras veces a la suplencia. El Dépor no puede seguir malgastando talento ni dando tumbos. Ascender no es la coartada para todo.