Me he leído de pe a pa el libro de Alfredo Méndiz sobre Tomás Alvira, subtitulado Vida de un educador (1906-1992), y ya de entrada dejo claro que he conocido a los dos, al autor del texto y al personaje descrito, por si me dejo llevar por el afecto, porque la admiración que se merecen me puede vencer. De don Tomás Alvira —yo siempre le puse el don por delante para distinguirlo de su hijo Tomás— hay que añadir al calificativo de educador, los de pedagogo, doctor en Ciencias Químicas, investigador, profesor directivo del “Ramiro de Maeztu”, instituto de Enseñanza Media que en Madrid, y en toda España, fue referencia de educación puntera, padre de familia numerosa, primer supernumerario del Opus Dei, presidente de la Junta de Padres que me ayudaban en el Jara, un club juvenil madrileño, etc., y más cosas que recorto, todas vividas con una ejemplaridad, que le han llevado, a él y a su inseparable mujer, Paquita, a que se inicie el proceso de beatificación en la Iglesia. Gracias don Tomás, porque sin su ayuda me hubiese perdido entre la chiquillería del Jara Club, en Madrid, y del Club Padua, en Barcelona, donde conocí a la familia Méndiz, y especialmente a los dos hermanos mayores que venían por el club barcelonés, y que ya prometían destacar en lo que tuviesen entre manos, Alfredo como historiador, y Alfonso como profesor universitario, ahora rector de la UIC.