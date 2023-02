Para evitar un erro

Asinei, non hai moito, xunto a un grupo diverso de persoas, un manifesto para reclamar a unidade das forzas de esquerda, alternativas ao PSOE, cara ás eleccións municipais en A Coruña, que foi reflectido nas páxinas de LA OPINIÓN. As persoas asinantes delegaron nun grupo reducido de nós para que nos reuniramos con Esquerda Unida, Podemos e a Marea Atlántica e lles explicaramos os nosos argumentos a prol dunha única candidatura, e unha cabeza da mesma, de mutuo acordo. Falamos coas tres forzas. Polo que se pode ver nos medios de comunicación, parece que fracasamos. Esta é a miña persoal reflexión.

Estou seguro de que as propostas que conformarán os vosos programas electorais van coincidir prácticamente ao 100%, do mesmo xeito que coincidides na vosa participación nas mobilizacións en defensa dun modelo diferente de cidade e de sociedade.

A historia recente dinos que as decisións á hora de votar non son iguais cando hai unidade que cando hai división. Con candidaturas unitarias, aínda que plurais, os resultados son mellores e se pode chegar a gobernar ou a condicionar o goberno, mais cando a división se impón, a cidadanía retira a súa confianza e os resultados son peores, ata chegar a que moitos dos votos emitidos queden sen ser computados porque algunha das candidaturas non acade o 5%. Unha irresponsabilidade que debilita ao conxunto que, como dicía antes, comparte un programa común. Incomprensible.

Alguén pensa que o que suceda nas eleccións municipais non vai influír no día despois coa vista posta nas eleccións para anovar o goberno do Estado? Como, coa división aquí, se vai contribuír a unha iniciativa crible para revalidar un goberno de coalición progresista cunha correlación de forzas interna máis favorable á esquerda alternativa?

Pensades que as persoas posibles votantes das vosas opcións están interesadas nas vosas disensións internas que impidan o traballo unido por acadar obxectivos comúns? Deixade de teimar co que pasou e atendede ao que ten que pasar. A honra sen barcos xa a ten rexistrada Méndez Núñez dende hai moito. Agora o respecto á xente que quere o que vos queredes tenvos que levar a impedir que varios milleiros deses votos queden polo camiño sen computar e que o resultado sexa que non se goberne, ou non se condicione o goberno municipal de A Coruña e que se debilite a opción dun goberno progresista do Estado coa amenaza latente do regreso das dereitas que representan o contrario do que decides que defendedes.

Ainda estades a tempo de arranxalo. Sentádevos a falar e non vos levantedes da mesa ata que cunha soa candidatura nos representedes a todas e a todos os que vos estamos agardando. Non miredes atrás, mirade adiante

*Demetrio Vázquez Martínez foi candidato de EU nas eleccións municipais de 1991 e 1995, membro da candidatura de Marea Atlántica en 2019 e secretario xeral de CCOO da Coruña, e é activista social