Sorpresas te da la vida

En los tiempos en que la izquierda más o menos extrema, o no tanto, tiraba (tirábamos) de pacifismo para denunciar cualquier guerra en que participara USA, o sea, el capitalismo imperialista, se echaba la culpa al complejo industrial-militar que andaba empujando detrás y haciendo caja. Y era verdad, caramba, que andaba detrás. Ahora en la de Ucrania, que es una guerra de agresión de libro del imperialismo soviético pasado de fecha y con toca ortodoxa, es el maldito complejo de USA de siempre el que puede acabar ganándola a la vez para sí y para todos nosotros. Tan terribles son las cosas, tienes un malo de toda la vida y aparece un malo peor que hace bueno a tu malo. Rusia no ganará la guerra —tampoco la perderá, quede claro— gracias a que su complejo industrial-militar no llega ni de lejos al nuestro, muy superior a la hora de fabricar sin descanso cosas de matar.