Políticos que escriben

El ejercicio de la política requiere acción, inmersión en la gente, toma de decisiones y atención al presente. Disposiciones de la mente y el cuerpo en previsible oposición al trabajo del intelectual, del escritor por ejemplo, que necesita tiempo y distancia, reflexión y duda. Política y escritura son, a bote pronto, actividades que requieren actitudes y aptitudes diferentes. Pedimos en ocasiones al político la conveniencia de madurar la reflexión, de tomar perspectiva, de sopesar pros y contras de una decisión, en definitiva, evitar por un instante tomar partido. Al literato, al intelectual, lo apremiamos para terminar un libro o un artículo y le exigimos decantarse en cualquier disputa. A unos y a otros les pedimos aquello que no nos pueden dar; no se halla en su naturaleza.

Y pese a todo ello, no son pocos los políticos que además de desarrollar su actividad pública, no dejan de escribir sus impresiones relacionadas con su actividad principal, su profesión de origen o como salvífica válvula de escape a la presión bajo la que viven. Citar a Churchill, a quien concedieron el Nobel de Literatura, no es nunca ocioso y hasta el imprevisible Boris Johnson escribió un entretenido libro sobre el anterior. François Mitterrand escribía muy bien, mezclando alta y baja política, y Helmut Schmidt, el canciller alemán, cultivó una sólida trayectoria intelectual. En España, el político conservador de la restauración decimonónica, Antonio Cánovas, fue un notable historiador; Manuel Azaña, jefe de gobierno y presidente de la segunda República, no dejó de anotar en sus magníficos Diarios las impresiones de sus encuentros de despacho; Leopoldo Calvo-Sotelo componía poemas en los consejos de ministros y Jorge Semprún no desaprovechó los preámbulos de los suyos en la Sala de Columnas de Moncloa, para fijar la afectación de Alfonso Guerra.

Tampoco faltan en Galicia los ejemplos de políticos que no desdeñan su afición a la escritura. Manuel Fraga, como presidente de la Xunta, no dejó de impulsar notables trabajos bibliográficos y escribió él mismo incontables artículos, prólogos y libros memorialísticos a partir de las propias agendas de trabajo. Su sobrino, Pedro Puy Fraga, portavoz del grupo popular en el parlamento gallego, es un fino e ilustrado articulista. En la banda izquierda, Xosé Manuel Beiras ha sido quizá la pluma mejor dotada en varias generaciones y González Laxe y Touriño, dos expresidentes socialistas, no renuncian a suministrar lúcidas reflexiones al futuro colectivo, el último de ellos con libro reciente, El horizonte europeo, editado por la USC. Que dure.