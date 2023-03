No hace mucho que se han celebrado los setenta y cinco años de la independencia de la India y surgen una serie de personalidades que forman ya parte de la Historia. No son los tiempos que eran cuando un hombre del que se ha escrito mucho y que entre sus distintas entradas y salidas con el soporte de no uno si no de miles de personas sufrió en sus carnes aquello que nunca quiso que hubiera sucedido.

La independencia de la India fue un 15 de agosto de 1947, con miles de muertos, dando lugar a dos países que al día de hoy no han parado de salir en los distintos medios de comunicación con un pacifismo ya abordado por Ashoka en el siglo III y el musulmán Akbar en los siglos XVI-XVII, algo que Mahatma Gandhi relanzaría junto a una joven misionera que admiraba a Gandhi, pero nunca llegó a conocerlo al pisar por primera vez la India un día de Reyes de 1929. ¿Qué escribirían ambos a los mandatarios actuales? Las palabras del poeta Antonio Machado “caminante no hay camino se hace camino al andar” o las de Zenobia Camprubí Aymar, una de las primeras traductoras del poeta Rabindranath Tagore, junto con las de Juan Ramón Jiménez son las que han servido a nuestro autor para escribir su esperada Trilogía. Gandhi. Profundo y cercano. La forja de un líder. Dejaron huella. Enrique Sánchez García no escribe una biografía sino un estudio completo donde él mismo se implica. Un recorte de prensa en 1962, catorce años de la desaparición del Mahatma Gandhi, le abrió “los ojos ante la historia de la India y ante su obra, venerada en el mundo”. Su libro explica el viaje efectuado hace ya unos años, la reflexión y la biografía de dos personajes que le han marcado profundamente. Quizás tenga razón el maestro de artes gráficas y viajero Manuel Méndez Guerrero, autor de El molino de Ana. La orotave, con Isidro Sánchez García, o India. Un laberinto transparente, al afirmar: “Estamos ante una obra completamente accesible para todo el mundo”. Viene de la rama de la metalurgia y ha desarrollado muchas actividades. En su obra emplea una metáfora sirviéndose de don Quijote de la Mancha. Cierto es que tanto Alonso Quijano, a través de la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, como la madre Teresa de Calcuta o el propio Mahatma Gandhi han tenido un papel importante. Lucharon en muchas ocasiones contra la adversidad o como don Quijote contra los molinos de viento. Al echar la vista atrás observamos a un joven Sánchez García recorriendo las calles de Nueva Delhi cuando el Instituto Cervantes aún no había sido inaugurado o despertando en las callejuelas de Agra caminando sin saber inglés en compañía del profesor José Antonio Reyna de la universidad Simón Bolívar de Caracas, siendo uno de sus muchos intereses la figura de Gandhi y el estudio de África del Sur junto al joven actor Juan Monsalve… “Más joven, vivaz e inquieto y con un inglés muy rudimentario que se hacia entender y para mí lo quisiera yo”. Pudo observar un Taj Mahal fruto del amor de Shah Jahan y su esposa Mumtaz Mahal hasta el trabajo efectuado por Raghu Rai… algo que suscribirían tanto el Mahatma Gandhi como la madre Teresa. Con el cuadro colosal de un antes y un después en la India actual a la sombra de un elefante.