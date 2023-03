La gracia de Arunáchala

Son muchos los que se acercan sin saberlo en ocasiones a lugares sagrados. Nuestro hogar, la Tierra, está lleno de ellos, como el Monte Sinaí y el Monte Líbano, incluyendo el Camino de Santiago, serían considerados mágicos.

Pero sí hay un lugar que un crítico del Times en su momento pensó que era una persona. Ese lugar en la India es Arunáchala.

Cada uno debe de recorrer su camino y no hay nadie que pueda recorrerlo por nosotros. Justamente y siguiendo esa misma senda es lo que ha hecho un autor como Pedro Soto Adrados, quien desde los años noventa visitó una y otra vez la India dando lugar con el paso de los años al único trabajo en castellano sobre la montaña bajo el título Arunáchala y su Pradakshina, yendo más allá de lo que hasta ahora se había publicado en castellano dejando que fuera esa misma Montaña Roja, como se le llama, quien guiase sus pasos.

“Los libros elaborados bajo la lámpara en una biblioteca —como escribió Paul Brunton— nunca pueden tener la misma fuerza que los escritos con el corazón” .

Soto lo ha conseguido, pues él mismo invita a leerlo tranquilamente y a coger un avión con destino a Arunáchala. La figura del sabio Sri. Ramana Maharshi, quien nunca se alejó de ese lugar, ha servido para que muchos se acercaran y vieran el esplendor y la belleza que con la observación cada uno de nosotros individualmente podemos ver. Si nos remontamos a la Historia de ahí su importancia dentro de la tradición tamil, no solo nos referimos a la antigüedad de esta u otras colinas, sino que también afirman que los Himalayas se han formando posteriormente.

No les hablaremos de Pedro Soto, no es ni el momento ni la hora de hacerlo. Tan solo pensemos que “Arunáchala es el más sagrado de todos los lugares. Es el corazón del mundo. Es conocido como el centro del corazón del dios Shiva”, afirmaba Sri Ramana Maharshi. Estamos tan politizados que merecemos pararnos un momento dentro de nuestra vida y reflexionar con obras como la que presentamos a ustedes saboreando lentamente sus páginas y quizás hallemos las respuestas a aquello que con el paso del tiempo aún no hemos encontrado, que es la gracia de Arunáchala.