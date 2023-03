A diferencia de EEUU, China ha aprendido la lección

Parece que los relativamente jóvenes Estados Unidos no aprenderán nunca de sus “errores”, para utilizar el eufemismo empleado por Washington para referirse a sus guerras ilegales: guerras como las de Irak, Libia o Afganistán, por citar sólo algunas.

No es ése el caso de China, que tiene muy presente su varias veces milenaria historia y no olvida cómo siglos de gloria imperial dieron lugar a las humillantes guerras del opio, a invasiones de potencias extranjeras y a la firma de tratados que siempre la perjudicaban.

El Gobierno de Xi Jinping parece en efecto haber aprendido de la historia, y así hay quien ve en la Nueva Ruta de la Seda un intento como el que llevó a cabo a comienzos del siglo XX la Alemania imperial para zafarse del dominio económico británico.

Esa red china de ferrocarriles y oleoductos es como una nueva versión del ferrocarril Berlín-Basora proyectado en su día por Berlín para transportar directamente por tren desde el imperio otomano hasta el corazón de Europa el crudo de Oriente Medio en lugar de depender de la compañía petrolera anglopersa.

Como explica el historiador Max Almond, del Crisis Research Institute de Oxford, esa nueva ruta de transporte ferroviario para el movimiento de mercancías por tierra desde los puertos rusos y chinos del Pacífico hasta Europa es un intento de evitar un eventual bloqueo marítimo por EEUU y sus aliados anglosajones (1).

Desde el estallido de la epidemia del COVID-19, Estados Unidos mira con suspicacia cuando no con abierto desdén a China, país de donde supuestamente salió aquel virus: es como si se hubiese reavivado el atávico temor al “peligro amarillo”. El boicot occidental a Rusia por su invasión de Ucrania ha tenido el efecto, absurdamente no parecer no previsto por Washington, de acercar a los gobiernos de Pekín y Moscú y volver en cierto modo al país de Vladímir Putin más dependiente que nunca de China y a ésta todavía más fuerte.

Como le sucedía a la Alemania imperial, China es un país pobre en recursos, aunque al mismo tiempo su sociedad es altamente productiva mientras que Rusia abunda en recursos naturales pero su productividad deja desde la época soviética que desear. Lo cual convierte a ambos países en complementarios. Cuando el Gobierno estadounidense dio luz verde al ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, seguramente pensaban que el gigante asiático iba a seguir los pasos de la Rusia postsoviética y acometer una privatización similar a la que se llevó a cabo en Rusia bajo el corrupto régimen de Boris Yeltsin.

Pero se equivocaron: los chinos no estaban dispuestos a vender el país al mejor postor, sino a aprovechar todas las posibilidades de acceso a los mercados globales que les ofrecía su adhesión a la OMC. Iban a convertirse gracias a su fuerza de trabajo abundante y barata, tan atractiva para las multinacionales de Occidente, en la nueva fábrica del mundo.

China mientras tanto ha estado estudiando las posibles analogías entre su ascenso económico y militar, que puede convertirla en la nueva potencia hegemónica, y el reto que supuso en su día la Alemania de Bismarck para el Imperio Británico.

Y no sólo eso, sino también cómo se produjo en la primera mitad del siglo XX el relevo por los Estados Unidos de América del viejo imperio naval británico. O para utilizar el símil empleado por Almond: cómo el Reino Unido se convirtió en un poder en la sombra frente a la nueva superpotencia emergente. Ése parece ser ahora el destino contra el que se resiste EEUU.

Se habla hoy de una nueva guerra fría entre Occidente, por un lado, y Rusia y China, por otro, pero hay diferencias, como señala también Almond: antes de 1989, todas las democracias estaban del mismo lado: el entonces llamado Mundo Libre.

Hoy, sin embargo, no todas las democracias y economías de mercado están dispuestas a seguir a Washington: cuando un periodista preguntó al ministro de Exteriores indio por qué no se unía a las democracias occidentales para sancionar a Rusia, el político respondió que, como la democracia que es, India toma libremente sus propias decisiones.

Ni siquiera viejos aliados de Washington como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e incluso Israel siguen ya ciegamente a EEUU cuando la superpotencia los conmina a distanciarse de Moscú o Pekín. Los tiempos han cambiado.

(1) En un artículo publicado en el mensual británico The Critic.