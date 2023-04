La proclamación de Yolanda Díaz como candidata a presidenta del Gobierno por una agrupación de partidos a la izquierda del PSOE ha animado el paisaje político. La nueva plataforma se denomina Sumar hasta que, con el paso del tiempo, el proyecto se esclerotice y se convierta en un aparato de poder. Véase si no la andadura de la Iglesia Católica Romana a lo largo de más de 2.000 años de existencia. Empezó actuando en la clandestinidad con un mensaje igualitario y acabó por convertirse en la religión oficial del Imperio.

Al margen de todo eso, la proclamación de Yolanda Díaz como aspirante a presidenta del Gobierno por Sumar permite hacer algunas especulaciones. La parte más aplaudida de su discurso fue la invocación a la libertad de las mujeres respecto de las tutelas que imponen los hombres. Aquí, la política ferrolana alzó la voz, habitualmente sosegada y conciliadora, y sacó a relucir su faceta de “mujer de Estado”, entre el entusiasmo del auditorio. El que esto firma, ha de reconocer que algunos de los pasajes del discurso de la señora Díaz le trajeron a la memoria la intervención de don Manuel Fraga en el congreso del PP en Sevilla cuando su heredero, José María Aznar, le entregó una carta en la que le ofrecía, sin fecha, la dimisión como presidente del partido si la consideraba oportuna. Desconozco si el golpe de efecto estaba preparado, porque el león de Vilalba reaccionó con el ímpetu que reservaba para las grandes ocasiones y, con una prosa atropellada y colérica, dijo “¡Aquí no hay tutelas ni tutías!” mientras rompía la carta en pedazos. Las tutelas eran las que Fraga no quería ejercer respecto de Aznar; las “tutías”, un cariñoso recuerdo a la “tía Amadora” a la que visitaba cuando pasaba de viaje por la patria de los sabrosos capones de Navidad. No imagino que en Sumar se pudiera dar un episodio parecido. Aunque, de darse, el llamado a protagonizarlo debería de corresponderle a Pablo Iglesias. Fue él quien, al retirarse de las luchas partidarias, nombró a Yolanda para sustituirle. Y él también el que, bajo cuerda, aspiraba a dirigir Podemos.

El público reunido en el Polideportivo Magariños de Madrid esperaba su presencia hasta última hora, pero el milagro no se produjo.

Desde que se cortó la coleta que le trajo la fama, Iglesias suma (no es un chiste) incoherencias. La SER le ha ofrecido participar en una tertulia en la que también figuran como portavoces oficiosos del PSOE y del PP, Carmen Calvo y García-Margallo, y de sí mismo, y del Podemos cortijero, Pablo Iglesias. Nunca tuve muy claro cuáles eran sus objetivos políticos. Ya en los inicios de su actividad pública se dejó fotografiar cogido por la cintura con el embajador de Estados Unidos en Madrid delante de dos grandes banderas. Una, la de España y, la otra, la muy conocida de las barras y estrellas.