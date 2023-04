Líderes climáticos

La crisis climática se ha convertido en una de las grandes amenazas del siglo XXI, con consecuencias devastadoras para el planeta y la humanidad, lo cual requiere con urgencia la adopción de medidas drásticas si queremos velar por el futuro del planeta y las generaciones venideras.

La UE, en su lucha contra el cambio climático, liderada con firmeza y determinación por Frans Timmermans (vicerpresidente ejecutivo de la Comisión Europea, responsable del Pacto Verde Europeo y la política de Acción por el Clima), ha tenido un papel determinante en la COP27 (Egipto, 2022) de cara a que no se produjera un retroceso sobre los Acuerdos de París; las reticencias de numerosos países a avanzar en el proceso de descarbonización y transición energética ha impedido que se aprobaran medidas más contundentes para afrontar el problema. Tengo muchas dudas que el escenario elegido para la COP28 (Dubái, 2023), con el poder de los petrodólares detrás, sea el más adecuado para que se produzca ese cambio tan necesario; si bien soy de los que creo que no todo se compra con dinero, desde luego la dignidad, no.

Al Gore (45º vicepresidente de los EEUU con Bill Clinton, 1993-2001), se ha convertido en uno de los líderes a nivel mundial en la lucha global contra el cambio climático, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007, compartido con el IPCC “por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio”.

Destacar el trabajo del Grupo de Expertos del IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (creado en 1988), organización intergubernamental de NN.UU. con sede en Ginebra, cuya principal labor es la evaluación periódica del estado del conocimiento científico internacional sobre el cambio climático, produciendo reportes con cierta periodicidad que sintetizan los resultados obtenidos; la labor permanente de la OMS/OPS; y del papa Francisco, que en su carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, destacó que el cambio climático es uno de los problemas más apremiantes que la humanidad debe enfrentar.

Como tantos otros, desde mi humilde atalaya, son ya muchos años aportando mi granito de arena a la causa, a través de la organización de foros de debate científicos, artículos de divulgación en prensa, conferencias, publicaciones, etc., en aras de movilizar al mundo en la lucha contra el cambio climático, poniendo el foco en la necesidad de acelerar el proceso de descarbonización y transición energética, apostando por un modelo energético sostenible (ER), la movilidad verde y la economía circular si queremos salvar el planeta y garantizar el futuro del medio ambiente.

El tiempo se agota, ya es tarde para lograr mitigar el cambio climático, tenemos que ser conscientes de que la emergencia climática pone en peligro la subsistencia de los recursos naturales y la biodiversidad, por lo que tenemos que estar preparados para lo que se nos viene encima, de ahí la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Es preciso dar un paso al frente, propiciar un cambio de hábitos, ya que todos los que habitamos el planeta estamos obligados a colaborar en su protección. Cuidando el medio ambiente, protegemos nuestra salud; si destruimos la naturaleza, más pronto que tarde, la naturaleza nos destruirá a nosotros.