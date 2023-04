Les saludo en este nuevo día. Abril, casi recién estrenado hace nada, llega a su mitad. Y antes de que ustedes y yo nos demos cuenta, el mismo habrá terminado. Luego, ya saben, vendrán mayo, junio, julio…Y continuará este ritmo vertiginoso de sucesión de acontecimientos, jornadas, semanas y meses… O, lo que es lo mismo, seguirá funcionando ese engranaje impertérrito del paso del tiempo, en el que se concatenan e hilvanan nuestras vidas mientras tenemos la suerte de estar por aquí. Bueno, ya ven…, el paso del tiempo y su percepción, que constituyen uno de mis principales temas de conversación en esta ventanita al mundo con ustedes.

Y hablando de ventanas al mundo, en el sentido más amplio de la palabra, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia maravillosa que he tenido oportunidad de volver a vivir, más de treinta años después de aquella primera vez… Se lo diré claramente, sin más preámbulo: me he ido al espacio. Y, más concretamente, al espacio profundo. A aquel que comprende los objetos celestes que no son del Sistema Solar, ni estrellas individuales o sistemas de estrellas múltiples. Y no, no me miren mal: ni he soñado ni les miento. Simplemente, he vuelto a disfrutar de una experiencia especialmente estimulante en el Planetario de A Coruña, tantos años después de haber tenido la oportunidad de trabajar allí y de conocer, de primera mano, la ciencia de personas enamoradas de las estrellas y de la divulgación científica. ¡Un lujo!

Pero la alegría aún es mayor porque esta vez no he ido solo. Lo he hecho con alumnado del Agra del Orzán participante en el Club de Lectura Científica, interesado por temáticas y casuísticas no demasiado comunes entre los chicos y chicas de su edad. Si a ello sumamos, además, la oportunidad de volver a saludar y abrazar a Suso Prado, compañero entusiasta de su trabajo y planetarista de lujo para la ocasión, que nos obsequió con una fantástica, entretenida y amena explicación sobre el cielo de estas noches de primavera, y de recordar juntos al gran Jaítos, en cuyo homenaje —organizado por la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, de Sada— tuve ocasión de participar en su día junto a Moncho Núñez, artífice y primer director de la Casa de las Ciencias, comprenderán mi dicha. Verdaderamente absoluta. Un lujo de actividad para un lujo de día con estudiantes de lujo de un centro educativo también de lujo para mí. Lujo en estado puro, vamos. No va más.

La idea, tanto con esta jornada como con la lectura del libro de Stephen Hawking Brevísima historia del tiempo, es no tanto bombardear al estudiantado con datos demasiado complejos como suscitar su interés. Promover la capacidad de formularse las buenas preguntas, más allá de lo meramente cotidiano y costumbrista. Afianzar la idea de que el conocimiento es la base de una sociedad mejor, y cuestionar la idea a veces demasiado tentadora de que sólo lo que se desarrolla y cuenta hoy en día es lo auténtico, por novedoso, denostando lo del pasado. No. En los libros hay mucho de ese conocimiento, y las verdaderas bases de las teorías más punteras, que hoy sirven de armazón para las realizaciones más de vanguardia. Y en el caso del estudio del firmamento, hay que ir muy atrás para encontrar las primeras referencias en materia de observación del espacio. Porque aunque es evidente que cada vez tenemos instrumentos, tecnologías y desarrollos más potentes, que nos permiten aspirar a más, todo esto hubiese sido imposible sin el conocimiento previo, paso a paso, que tuvo en la observación a simple vista del cielo su prolegómeno más puro. Personas emocionadas por la armonía que transmite tal contemplación, y cuyas sensaciones, percepciones y teorías han quedado a veces plasmadas en alguna parte o recogidas por otros, y que hoy tenemos la suerte de poder conocer y ampliar.

Sí, recuerdo aquellos días bonitos en el Planetario. Cuando algo iba mal, el propio Jaítos me invitaba a sentarme en alguna de las butacas del mismo entre sesión y sesión, y simplemente escuchar músicas increíbles que nunca había conocido antes, disfrutando del cielo del día proyectado por ese mágico Karl Zeiss analógico de cincuenta millones de pesetas que todavía está en servicio y que ha conquistado a los gallegos y gallegos de muchas generaciones, amén de a muchos visitantes de la ciudad. Algo que les animo a hacer, en estos tiempos posmodernos y líquidos a lo Baumann, no vaya a ser que nos quedemos sin referentes profundos en nuestro caleidoscopio colectivo. Tan profundos como ese espacio que no puede y no debe, nunca, dejarnos indiferentes.

Como no me deja indiferente tampoco poder hablar de ello con personitas en construcción, junto con profesionales y compañeras como Begoña Torreiro o Iolanda Sánchez, o ahora con todos ustedes. Porque lo importante, ya saben, es lo importante. Y porque en estos tiempos de bombo y platillo de herramientas alucinantes como la inteligencia artificial, que nunca deberían perder su papel de meras herramientas, hay que seguir poniendo a punto y cultivando la inteligencia natural. Esa que dimana del conocimiento individual y colectivo, de la curiosidad y de un punto natural de rebeldía ante las respuestas facilonas y simples.

¡Hala! Les dejo. Sean felices, que seguimos girando, trasladándonos, nutando y algunos movimientos más...