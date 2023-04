La filosofía de Klara, una IA

El premio Nobel de literatura, Kazuo Ishiguro, explora en su último libro, Klara y el sol, una visión de la inteligencia artificial hiperdesarrollada en la que es un robot el que va narrando en primera persona su visión del mundo, primero, desde el escaparate de una tienda y, luego, desde la casa del niño que la compra. Klara, la protagonista, es un ser pensante más. Las páginas de libro pretenden ser un espejo a lo que —se supone— en unos años puede llegar a ser la inteligencia artificial. Un futuro poco alentador en el que los robots tienden a sustituir a las personas. El calor humano queda desbancado por el de los cables y circuitos de los androides.

Hay a quien este futuro cada vez más cercano comienza a darle algo de miedo. Parar a la inteligencia artificial es imposible. Un grupo de empresarios y autodefinidos como intelectuales, encabezados por Elon Musk, ha pedido una moratoria ante lo que es un avance totalmente imparable. Sería como intentar vaciar el océano con un caldero. En realidad, lo que les mueve no es una repentina preocupación por el hecho de que estos avances vayan a traer soledad y cierta desesperación entre las masas. Tienen unos intereses mucho más espurios y, como casi todo en la vida, está relacionado con el dinero y con el miedo a que puedan perder parte de su negocio.

El debate sobre la inteligencia artificial viene de bastante atrás. Lo mismo que su retrato en novelas y películas, pero hasta ahora era más bien una especie de idea abstracta, que estaba flotando en el ambiente y que parecía, por su complejidad, irrealizable. Ahora el problema está en que la bestia ha salido de la jaula y su voracidad es tremenda. Los que están en contra de su desarrollo o que son partidarios, por los medios y las razones que sean, de ponerle la zancadilla temen que la explosión traiga consigo una onda expansiva que acabe con millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como si nuestra forma de vida moderna tendente hacia la anulación de lo colectivo y a la exacerbación de lo individual no fuera ya suficiente gasolina para quemar a las empresas desde dentro. La inteligencia artificial es solo una piedra más en ese camino de autodestrucción que la sociedad ha decidido emprender. Nadie nos ha preguntado si esa era la forma en la que queríamos vivir. No hemos tenido opción ni alternativa posible. Los mismos que no nos dejaron opción son ahora los que quiere llevar a la inteligencia artificial hacia un callejón sin salida porque ven amenazada su forma de vida hedonista y descontrolada.

Por muchos cercos que se le quieran poner a la inteligencia artificial va a acabar saltándoselos todos, porque se ha mostrado como una herramienta tremendamente eficaz para que unos pocos humanos puedan cubrirse las espaldas y tengan aún menos ocupaciones.

Lo verdaderamente importante en estos momentos es definir las líneas rojas —tanto éticas como filosóficas— que la inteligencia artificial no debería de traspasar en un futuro más o menos cercano. Una de las voces más cualificadas para establecer estos límites es la del filósofo Mark Coeckelbergh, que cuenta ya con una extensísima bibliografía sobre este asunto, y que propone, entre otras cosas, darle un estatus político a las máquinas de las que somos dependientes. En realidad, no es una propuesta nueva, lleva ya bastantes décadas sobre la mesa y en algunas de las ocasiones en las que el debate a rebotado han llovido poco menos que burlas. Como cuando el secretario general de UGT, José María Álvarez, pidió que los robots cotizaran a la Seguridad Social y así sostuvieran un sistema acusado de ser tan frágil como un castillo de naipes.

El problema es que el debate llega tarde, esas líneas rojas deberían de haberse definido hace tiempo. Ahora lo único que queda es filosofar con lo que la inteligencia artificial podría hacer, hasta dónde podría llegar, como hacer que no traspase ciertos límites como intentan hacer ahora algunos países europeos como España con la protección de datos... Pero será una discusión fútil porque mientras que esos debates van ganando peso, la inteligencia artificial los irá haciendo trizas y traspasando cualquier barrera que se le pongan porque está demostrando que está preparada para hacerlo. Así que Klara podrá por fin mirar al sol desde dentro de la tienda y filosofar sobre él.