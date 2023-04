Cómo hundir el mercado de alquiler

El tope es una pieza que sirve para impedir que un objeto sólido, líquido o gaseoso pase de un punto a a un punto b. Un tope puede servir para solucionar un problema, pero también puede ser un estorbo, un obstáculo, que genera tropiezos y dificultades si se usa mal. Un tope es un control y en los últimos tiempos se ha incorporado a la jerga económica de forma eufemística. Suena mejor hablar de topes de precios o topes de salarios que de controles de lo mismo. Ahora toca hablar de topes en el aumento de los precios del alquiler, por debajo de la inflación. Una medida más para seguir avanzando en el control de la propiedad privada sin darse cuenta de que el efecto que se pretende puede acabar generando el contrario.

He vivido de alquiler buena parte de mi vida, en tres países distintos: España —seis viviendas distintas—, una en Argentina y dos en Estados Unidos. Sigo viviendo de alquiler ahora y confieso que, comparado con hace treinta años, hay que pasar por un examen meticuloso, donde hay que realizar un auténtico striptease económico. En alguna ocasión he tenido la suerte de que el arrendador me conocía por referencias, lo que ha facilitado algunos trámites.

He tenido arrendadores que en la mayoría de los casos alquilaban el piso que habían habitado y comprado anteriormente, antes de mudarse a otra vivienda. Para ellos, ese piso es una inversión que les sirve para generar unos ingresos adicionales que, en muchos casos, cuando se jubilan, complementan su pensión.

En los últimos años los arrendadores son cada vez más reacios a alquilar por tres razones: legales, fiscales y sociales. En este último caso, la preocupación de que el inquilino acabe convirtiéndose en okupa ha crecido. Desocupar a quien no paga las mensualidades es muy complicado si esa persona justifica sus dificultades económicas.

En España, a diferencia de países del entorno europeo no ha crecido lo que debía el parque de alquiler, llevamos decenas de años —municipios, autonomías y Estado— intentando buscar soluciones al problema de la vivienda interviniendo de todas las formas posibles y generando miles de estudios. Da igual quién gobierne. Meter mano en el mercado inmobiliario se ha convertido en una obsesión que se agravó tras la explosión de la burbuja en 2008. ¿O es que nadie se acuerda de aquellos tiempos donde se daban hipotecas al 120% del precio a 50 años?

Este Gobierno de coalición, apoyado por sus socios parlamentarios, se ha sacado ahora de la manga controlar aún más los precios, impidiendo que el alquiler se ajuste a la inflación. ¿Alguien imagina que también pongan un tope, control, al aumento de los salarios de las empresas para facilitar el control de costes? Con esta decisión agravarán el parque de alquiler. El arrendador que quiera alquilar su piso se lo volverá a pensar dos veces para hacerlo y las empresas que se dedican a comprar viviendas para ponerlos en alquiler rebajarán sus expectativas. Intervenir en exceso un mercado puede acabar con él. Hay medicinas más que perjudiciales.