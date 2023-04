O chamado Motín do Té, acontecido en Boston en 1773, é unha desas escenas históricas que semella anticipar todo o que veu despois no noso hemisferio occidental rexido polas leis do Capital. Recapitulemos. Un grupo de colonos norteamericanos, daquela súbditos do Imperio Británico, guinda ao mar o cargamento enteiro de té de dous barcos ingleses como acto de protesta polas Leis de Townshend que os obrigaban a mercarlle o té unicamente a Inglaterra a prezos maiores que os da competencia, Holanda naquela altura. Foi o precedente da Guerra de Independencia norteamericana.

Dous séculos e medio despois, os Estados Unidos son o novo imperio global en sucesión pacífica do Reino Unido e tenta aplicarlle a China as mesmas políticas de extorsión comercial das Leis de Townshend obrigándoos a venderlles Tik-Tok ou marchar do país. China non ten dereito, segundo Estados Unidos, a participar na economía das TIC e do Big Data. Segundo eles, a Internet é o seu novo patio traseiro e nada debe perturbar o apacible monopolio de Microsoft, Google ou Facebook.

O mercado, como vemos, non é un espazo neutral, senón que está sometido aos campos de forza dos estados e ás súas prácticas proteccionistas ou imperialistas. Estas forzas non teñen porque se manifestar do xeito coactivo que acabamos de describir, senón que pode facelo tamén de formas aparentemente pacíficas e “naturais” como consecuencia das vantaxes competitivas de carácter político, militar ou mesmo xeográficas que privilexian uns territorios e uns estados respecto doutros.

A marcha de Ferrovial para Holanda obedece a esta lóxica e forma parte das consecuencias dos acordos subscritos polo estado español en Maastricht: a liberdade de movementos no seo do mercado único europeo. Por esta razón, sorprende o laio dos mesmos que onte celebraban cada fuxida cara a Madrid de empresas domiciliadas en Cataluña logo do 1 de outubro como se fose un gol de Vinicius no Clásico. Sorprende a súa queixa pola marcha de Ferrovial porque son os mesmos que onte preferiron venderlle Endesa a unha empresa estatal italiana, Enel, antes que a unha catalá, Gas Natural. Tampouco houbo moita protesta cando Aznar asaltou a cúpula da banca vasca, dirixida polas familias de Neguri-Deusto, para pór á súa fronte un galego de orde, Francisco González, que non se sabe aínda para que contratou a Villarejo. Ninguén protestou moito cando Naturgy, antiga Fenosa, levantou todo o seu negocio en Galicia, museo incluído, para trasladalo á capital. Tampouco houbo lamentos cando a privatizada Telefónica mercaba empresas de telecomunicacións latinoamericanas a eito a primeiros dos 2000 nin cando Iberia comprou Aerolíneas Argentinas no 92. A que vén logo tanto escándalo?

Ferrovial era unha empresa do BOE que capturou milleiros de millóns de euros de obra pública. Hai quen pensa que iso a obrigaba a unha especie de lealdade co estado do que era contratista, pero os bos sentimentos non cotizan en Bolsa. Unha mágoa. Amsterdam vén de facerlle a Madrid o mesmo que Madrid nos leva facendo a nós toda a vida. Benvidos á colonia.