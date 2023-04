Por mucho que este domingo 23 sea el día del libro, mi actual panorama lector viene de antes, y quizás de una forma algo desordenada, que está exigiendo una reordenación. Lo que me pasa es que tengo muchos frentes abiertos, y casi todo me atrae, y tengo propensión el picoteo, y hay libros que no los termino de leer. Me ha ocurrido con Diario en prisión del cardenal George Pell, injustamente encarcelado y finalmente absuelto, y con Lo que me queda por vivir de Elvira Lindo; otros los leo con precipitación, como Una salida honrosa de Eric Vuillard porque yo buscaba el tema bélico de la batalla de Dien Bien Phu, y el autor se extiende en las maquinaciones empresariales. Ahora me divido entre Mis años con Juan Pablo II, libro de memorias de Joaquín Navarro-Valls de sus veintitantos años como portavoz vaticano, y Todos los cuentos, el volumen II, del Realismo a nuestros días, que es una antología de relatos breves. Y ganas tengo de empezar lo reciente de Pilar Urbano, titulado, El alzamiento, pero no el de 1936, sino el del procés catalán, subtitulado Crónica de la manipulación de un pueblo, libro al que sospecho desprecio por los partidarios del catalanismo acérrimo. Y eché una mirada a la versión ilustrada de Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes, así como los nuevos álbumes de Asterix…En fin, el no acabar.