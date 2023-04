¿Dónde están los pisos de la Sareb?

Tras la aprobación de la Ley de Vivienda, con la que el Gobierno pretende aligerar la pesada carga que para muchos miles de personas supone el pago de los alquileres, el Ejecutivo fijó su mirada en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb.

El también llamado banco malo es, hoy por hoy, el mayor tenedor de inmuebles de este país. Son esos pisos que supusieron la quiebra o el quebranto de muchas entidades bancarias. Todo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que terminó con 58.000 millones inyectados en el sector financiero y de los que el Estado recuperó apenas unos 6.000.

Por ello, parece más que razonable que el Gobierno quiera dar un destino “social” a esas viviendas que fueron pagadas con el dinero de los españoles, y más si tenemos en cuenta que en este país, durante décadas, los sucesivos Ejecutivos jamás se han preocupado por crear un parque de vivienda social.

En España, solo el 2,5% del total de pisos son sociales. Muy lejos del 16,8% de Francia y todavía más del 20,9% de Dinamarca, el 24% de Austria o el 30% de Países Bajos. Una situación que ahora se quiere revertir movilizando a un precio asequible hasta 50.000 viviendas que están en manos de la Sareb. Así lo anunció Pedro Sánchez y, es de suponer, que así tendrá que actuar el banco malo.

La Sareb está participada en un 55% por capital privado, mientras que el 45% restante es capital público en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y es precisamente el peso del capital público el que hace pensar que la sociedad responderá con prontitud a la solicitud efectuada por el Gobierno central.

Ayuntamientos y comunidades han comenzado a dirigirse a la entidad para conocer los inmuebles que posee en su territorio para poner a disposición de quienes lo necesiten, viviendas a un precio de alquiler razonable. Y, hasta el momento, estos intentos han sido infructuosos.

En A Coruña, la Sareb limita su oferta al Concello a tan solo dos pisos mientras, durante los últimos años, la sociedad ha colocado promociones de vivienda libre que han llegado a rozar los 400.000 euros, siendo el precio medio de sus promociones de 270.000 euros.

En los últimos días, el Ayuntamiento puso sus ojos en un edificio que el banco malo posee en la parte final de la avenida de Fisterra y que contiene un total de 134 pisos. Se trata de un número muy significativo de viviendas que, puestos de golpe en el mercado ayudarían de un modo significativo a reducir el precio medio del alquiler en la ciudad, que ahora mismo es el más alto de Galicia y que se cifra en 595 euros al mes. Una renta media que en cuatro años se ha incrementado un 21%. De hecho, la subida en el último mes se ha cifrado en un 2,2%.

Y, de nuevo, sorprendentemente, la respuesta de la Sareb ha sido negativa. En este caso, la entidad alega que los pisos no están “habitables” y añade además que el edificio “no está acabado”. Es curioso que esa falta de finalización de los trabajos no le importara a la Sareb cuando en 2016 lo puso a la venta en el mercado libre. En aquel momento no encontró comprador, pero es evidente que ahora tiene ya a alguien que se quiere hacer con él: el Concello coruñés.

Esperemos que, en los próximos días, los responsables políticos y de la Sareb sean capaces de solucionar este galimatías que nadie alcanza a comprender. Desde luego, lo que no se podría consentir es que esos 134 pisos, como el resto de los que la sociedad posee en el territorio herculino vuelvan a salir a la venta como vivienda privada y a un precio al que la gran mayoría de los coruñeses no pueden acceder.