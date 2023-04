¡Buenos días! ¿Qué tal les sientan estos días de abril? Espero que fenomenal, como siempre. No dejen de disfrutar ustedes, en lo posible, de nuestro entorno mágico. De él y de las magníficas, vivibles y soportables temperaturas que nos acompañan. Y es que los calores que se ven por ahí meten miedo para estas fechas…

Mientras, la actualidad sigue desgranándose con un ritmo que nunca cesa. Temas que se concatenan, que se reformulan o que llegan de improviso a la misma junto con otros, enquistados, que giran y giran en el bombo del hoy y del mañana, y que de vez en cuando asoman para volver a sumergirse en el todo. Pero, en medio de ello, también debates interesantes, necesarios y para los que, como siempre digo, harían falta grandes consensos que, visto lo visto, a casi nadie le interesan. El de la disponibilidad de vivienda pública es uno de estos últimos. Pasen y vean.

Los datos son abrumadores, a la hora de comparar el porcentaje de personas que viven de alquiler en propiedades del Estado, a precio tasado, en España y fuera del país. Por goleada nos ganan. Y es que son muchos los sistemas nacionales que tienen un sólido sistema de vivienda estatal, de forma que la persona abona las cantidades estipuladas mensualmente en concepto de alquiler, en función de su renta y de las distintas situaciones posibles desde el punto de vista social, laboral y económico.

Aquí no. Aquí, si me lo permiten, la situación es tragicómica en ese sentido. Algunas actuaciones muy poco significativas en cuanto a número, que casi siempre ponen fuera del control del Estado los activos inmobiliarios en cuestión. A veces porque el Estado paga una parte, pero luego la vivienda pasa a ser —con escasas restricciones en la práctica— propiedad particular. Y otras veces porque no hay control efectivo, por falta de medios o de interés, de qué pasa con determinadas viviendas en alquiler, que en ocasiones incluso se realquilan o hasta se revenden sin que la Administración competente sea demasiado consciente de ello.

No hablo de oído. En algún momento, a lo largo de varios años, tuve la oportunidad de formar parte de la Comisión Provincial de Vivienda. Y les aseguro que el ejercicio de tratar de realizar adjudicaciones a solicitantes ya baremados, era un verdadero imposible. ¿Por qué? Pues por la indisponibilidad de activos, claro. De pisos que adjudicar. Tanto era así que, muchas veces, hacía una primera intervención por mi parte explicando ante los representantes de la administración autonómica que tal realidad era insostenible. Como lo es, no tengan duda. Porque un concello puede hacer un enorme esfuerzo y comprar unas decenas de pisos o algo más. Pero los números cantan, y hacen falta herramientas mucho más potentes para revertir una situación de indisponibilidad de parque público de vivienda que clama al cielo. Hace falta un verdadero pacto de Estado para ello. En las líneas de las que ha hablado el Gobierno, en parte, pero tocando también otros palos. Es complejo, y llevará varios años. Pero posible es. Sólo hace falta tener la voluntad, unos y los de enfrente. Eso es lo crítico.

Miren, en otros países hay porcentajes de vivienda pública apabullantes en relación a España. Países Bajos, Dinamarca o Austria están en una horquilla que va de más de doce a casi diez viviendas sociales por cada cien habitantes. Nuestro país está a la cola y no llega a una, muy por debajo de la media Europea y alineado con países como Eslovaquia y Bulgaria, detrás de Hungría. No ha habido interés hasta ahora. O, mejor aún, ha habido mucho interés en lo contrario. Política de tierra quemada que favorece a quien favorece, y que lacera los intereses del conjunto.

Hacen falta consensos políticos y un gran esfuerzo técnico. Hace falta un parque público de vivienda autosostenible, no guetificado y esparcido en el conjunto de las mallas urbanas y los núcleos rurales. Una vivienda donde se pague por tramos, de forma dinámica en función de la situación económica real actualizada referida al Iprem, y que en sus etapas más altas esté equiparada a la vivienda libre o incluso por encima de ella, para favorecer la rotación. Imaginen: trabajo a media jornada y tengo un hijo, accediendo a vivienda pública en un tramo 1, en el que se me subvenciona, pongamos, el ochenta por ciento de la renta mensual. Más tarde quedo en paro, y me voy al tramo 0, en el que la subvención es total, del cien por cien. Hago un curso y consigo un mejor empleo, ahora a tiempo completo. La renta queda entonces sujeta al tramo 3, donde se me subvenciona el cuarenta por ciento. La empresa me promociona, y empiezo a ganar un sueldo más compatible con una renta normalizada. Paso al tramo 4, con una mejora sólo del veinte por ciento. Y, en posteriores revisiones al alza de mis emolumentos, me voy al tramo 5, en el que no sólo hay subvención, sino un recargo del diez por ciento, de manera que se incentive la búsqueda de vivienda libre, otorgando disponibilidad al activo. Y optimizando sus posibilidades y, a la vez, obteniendo recursos que se invertirán en nuevas viviendas, en un sistema que bien podría ser de caja única.

Me alegro de que se hable de vivienda, y se tiene que hablar más. Mucho más. Es uno de mis temas casi obsesivos, en el que creo que se pueden plantear las cosas de una forma mucho más ambiciosa. Pero, para eso, no se puede mirar a los técnicos sin dotarles de las herramientas necesarias. Hace falta que este sea un tema importante en la agenda, en el que desde los partidos se haga causa común y se renuncie al siempre empobrecedor “juego político”, con un horizonte temporal amplio. ¿Estamos dispuestos, como sociedad?