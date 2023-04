Lucas, el hombre que no siempre estuvo ahí

Es casi imposible entender al Dépor sin Lucas. Nadie habla de historia, en la que ni siquiera el Superdépor tiene el monopolio del relato. Es presente, es sentido vital en un momento de penumbras. Con el equipo dando tumbos fuera del fútbol profesional, un entrenador inestable y una cúpula más cercana a la Sociedad Anónima que al club de fútbol, es omnipresente. Es imagen, animador, portavoz... y, ante todo, futbolista. Es que el que firma los autógrafos, el que agita el vestuario, el que baja del campo a la grada. Un insuflador de vida. Ese héroe que ha vuelto a casa guiando el viaje que le ha planteado la historia, mientras enterraba el ego y una carrera de élite para conseguir lo que otros no han sido capaces. Con él parece que todo cobra, de nuevo, un sentido, con él la desgracia simplemente ha sido un preludio para que, a partir de ahora, todo sepa mejor, para que todo forme parte un plan superior. Es lo que el deportivismo necesita creer y que solo la anemia blanquiazul fuera de casa están impidiendo que cristalice.

Con el equipo fuera de LaLiga, un técnico inestable y una cúpula tipo SAD, es omnipresente, lo acapara todo

Lleva apenas unos meses en A Coruña en su tercer regreso como hijo pródigo y cuesta imaginar un Dépor sin él, pero ha existido y tiene que seguir existiendo. La sanción deja de aplazar lo inaplazable y pone al descubierto al resto del vestuario. Sin coartadas sin excusas sin capas bajo las que esconderse. El liderazgo del coruñés ha ido desde el primer día en esa dirección. Lo que salía por su boca, lo que decían sus gestos y su fútbol. Cada vez que se deja la vida en una presión, grita que él ha venido a fajarse como el que más, cada vez que le da un balón a Alberto Quiles para que lance un penalti, pregona que él no es más que nadie. Todo para que nadie se empequeñezca, porque no va a subir él solo, porque llegará el día que no esté. Precisamente, el onubense es el primero que se benefició de esos detalles y ahora es el que ha visto multiplicado su fútbol en Riazor al haber conformado una sociedad inimaginable en Primera Federación. Ver el estadio y verlos a ambos sobre el césped cada quince días es renegar inconscientemente de la realidad del Dépor. Ensoñaciones que se disfrutan y que desaparecen a la semana siguiente.

En cada carrera o penalti que le ha dado a Quiles, demuestra que es un líder desde el ejemplo. Ahora es el turno de otros

La casualidad ha querido que el día que el Deportivo se queda sin Lucas acuda también al estadio de toda la categoría que tiene menos hechuras de Segunda B. El Arcángel es quizás, junto a Riazor, lo que más huele a fútbol profesional en este mundo a caballo entre el cielo de LaLiga y el barro de las catacumbas del balompié español. Hará calor, pero no habrá encerronas ni condicionantes extraños. Sobrará presión, ganas de tumbar a un grande como el Dépor y fútbol de nivel en el contrincante y en la afición rival, simplemente eso, nada más. No hay mejor escenario ni reto de mayor envergadura para medir a esta plantilla. A la de ahora, sí, pero sobre todo a la del principio de la temporada, a la que ha hecho la goma en esta liga y no se ha rendido, a la que remó en invierno antes que llegase Lucas. Ellos aguantaron al Dépor, ellos deben volver a sostenerlo. El ascenso, si llega, será de todos. El reparto grupal del mérito será aún más evidente si el vestuario de Abegondo demuestra su fuerza en un momento bisagra de la temporada.

Tienen talento y calidad, se curten, soportan la falta de oportunidades. ¿Qué más deben hacer los jugadores del Fabril?

Mientras el Dépor salía a flote por enésima vez y entre la desconfianza sobre lo que pasará en una semana, el Fabril hacía cumbre en O Barco. Fue un superdomingo agotador con dientes de sierra y que terminó enderezándose. Un filial profundamente joven y talentoso llega a Segunda RFEF con la presión de al que todo el mundo espera y con las señas de identidad de un equipo contracultural para su perfil. Un extremo, juvenil de segundo año, como David Mella, hacía el gol del ascenso, mientras otros imberbes como Martín Ochoa o Diego Gómez le acompañaban en el frente de ataque. Al filial no le temblaron las piernas, justo lo que lleva sin pasarle toda la temporada, justo lo que es más difícil que ocurra en un equipo con una media de edad de 20 años que se ha peleado con una Tercera gallega llena de veteranos del Vietnam.

Abegondo lleva tiempo captando talento, ha logrado ir reteniéndolo a pesar de algunas fuga (y más que habrá), ha construido equipos campeones y ha logrado seguir curtiendo a ese grupo de meritorios en el fútbol senior más árido cuando Riazor les cerraba las puertas del primer equipo. Es complicado entender qué más tienen que hacer para que se les deje la puerta entreabierta. Hasta parece existir un contexto, un viento de cola entre el deportivismo para que el primer equipo sea suyo. Tienen talento, ganan, son capaces de ser el equipo que nadie espera, aguantan con la presión del favorito y son resilientes para seguir rindiendo y logrando objetivos, a pesar de que se les niega el pan por sistema en el escalafón superior. Muchos de esos chavales siguen teniendo el sueño y se les llena la boca de la palabra paciencia, a pesar de las desilusiones. Pocos en la grada entienden lo que pasa con el último paso de la cantera y lo comprenderán aún menos si vuelve a ocurrir la próxima temporada, sea la categoría que sea la del primer equipo. Ellos se han ganado levantar la mano y que se les dé voz y Óscar Gilsanz volver a ser el guía de una generación a la que le ha dado infinidad de matices, a la que ha dado alas y ha puesto pie en tierra. No hay mejor timonel para un desembarco que se resiste.