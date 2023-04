Volvemos a vernos, queridos y queridas. Nuevo día recién amanecido, nuevo periódico, y muchos de los clásicos retos de la Humanidad aún sobre la mesa. Porque la vida pasa, amigos y amigas, pero hoy más que nunca parece que no tengamos voluntad de aprender de los siglos acumulados, en que muchas de las cuitas que aún nos atenazan ya hacían acto de presencia, y ante las que se han ido arbitrando diferentes soluciones. Muchas de ellas estarán obsoletas ya, no operativas, pero tengan por seguro que rescatar a otras de olvidos más o menos premeditados puede ser una buena fuente de inspiración para hacer a nuestra sociedad un poquito mejor cada día. Que es, al fin y al cabo, de lo que se trata.

Cuento esto a raíz de mis lecturas de estos días preparando una charla sobre algunos de los retos actuales de la sociedad, que tendré oportunidad de compartir con la “veciñanza” de una entidad asociativa a la que agradezco encarecidamente la invitación. Y es por eso por lo que quizá esté intentando diseccionar todavía más estos días los grandes sesgos de este momento de la Historia, líquido y posmoderno, en el que parece que la Humanidad aspira a retadores hitos, pero continuando asentada en cimientos muchas veces hincados en frágiles estratos y más endebles aún lugares comunes. ¿Para cuándo la revolución sosegada y tranquila, pero decidida, resuelta y ampliamente respaldada, que aún falta en tantos y tantos campos? Porque hay problemas que no por mentarlos se solucionan, y otros que no por ningunearlos y por hablar de ellos con rodeos se olvidan.

Y uno de los ámbitos donde es menester avanzar de una vez, sin excusas ni paliativos, es en el tocante a los Derechos Humanos. En el siglo XXI no puede ser que sigan existiendo territorios absolutamente refractarios a tal mínimo estándar, en el que las personas no solamente disponen de lo mínimo para poder desarrollar sus vidas, sino que muchas veces ni siquiera existen legalmente o tienen derecho a una identidad. Conocí de primera mano la realidad de niños y niñas en situación de calle, despreciados, usados y abusados en diferentes zonas, cuya existencia comienza y termina abruptamente sin que su conciudadanía, buena parte de las veces, ni siquiera se entere. Terrible.

Ahora, más allá de la terrible y lacerante realidad expuesta en el apartado anterior, me llega la de aquellos desprovistos de una dirección estable, necesaria para muchos trámites como el voto, el acceso al mundo laboral o determinados programas sociales. Y a veces no porque no tengan un sitio, generalmente muy precario y expuesto a grandes problemas, donde llegar cada día tras otra jornada sobreviviendo. No, a veces tal lugar existe, pero no tiene tampoco carta de naturaleza, por tratarse de una infravivienda, de un lugar no destinado a la morada humana o, aún superando unos muy mínimos requerimientos, estar radicado en un lugar no urbanizado, no urbanizable legalmente o no suficientemente bien determinado bajo parámetros de establecimiento de direcciones y, por tanto, domicilios legales. Ya ven.

O sea que muchos seres humanos no existen legalmente o, existiendo, viven en lugares que tampoco existen desde el punto de vista de la norma o, aunque sí, no tienen una denominación y catalogación clara, con lo que sus moradores quedan fuera de la visión general del conjunto y, a partir de ahí, también excluidos. Una problemática compleja que bien podría ser elevada a la categoría de principal y muy importante, como primer paso para tratar de abordarla. Alguien dirá que todo ello competerá a los diferentes estados soberanos, y que si estos no lo hacen difícil o imposible es abordar tal cosa. Craso error. No olviden que el actual ordenamiento internacional reconoce la responsabilidad de proteger, la “R2P”, que faculta a estados terceros a interesarse por la situación de vulnerabilidad extrema de nacionales de otros países cuando la acción o inacción de tales naciones soberanas incrementen su nivel de riesgo extremo.

Es por eso que, con la ley en la mano, se pueden hacer cosas. Se puede intentar buscar un marco común un tanto más homogéneo en la asunción y respeto de diferentes tratados marco internacionales, por ejemplo, de forma que las naciones noten mucho más la presión de la comunidad internacional cuando no están a la altura de las necesidades de sus nacionales. Y esto, que antaño era algo así como ciencia ficción, empieza a ser mucho más factible en el mundo de hoy, donde la práctica totalidad de los países lo tiene muy difícil para vivir a espaldas de los demás, donde todo está mucho más interconectado y donde una decisión multilateral en campos como el comercial puede, literalmente, hacer más daño a un gobierno díscolo y poco centrado en los derechos humanos que todas las revueltas internas que uno se pueda imaginar.

Avancemos globalmente en Derechos Humanos y, en particular, en los Derechos Socioeconómicos. Será una inversión tangible en una mejor sociedad mañana. Algo muy relevante e importante en el campo concreto de lo laboral, que tiene su día grande el próximo lunes a nivel internacional. Porque el derecho a trabajar es también uno de los más importantes y críticos en un mundo como el de hoy, y que también debemos reivindicar.