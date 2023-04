Negacionismo y carácter

¿De quién es el carácter? ¿De uno mismo? El druida Vindio dice que no, por lo cual puedes tratar de corregir las acciones del carácter, pero no el carácter. Para él, por ejemplo, el negacionismo es asunto del carácter, y por eso no tiene corrección posible. De niño, si en clase se le ha ido un aire, el negacionista primero disimula como si no pasara nada, luego, cuando todos empiezan a mirar unos para otros, dice “yo no he sido” o, sin más, acusa al vecino.

De mayor, y siguiendo con el medio ambiente, el negacionista primero dirá que no pasa nada y son ciclos normales, luego, cuando los termómetros ronden los 50º, dirá que la cosa es grave pero no se debe a la acción humana (fase 2.0, “yo no he sido”); o si ya no queda otro remedio dirá que sí, que hay que tomar serias medidas, pero esquivará las que le afecten. Un ejemplo de este negacionismo 3.0 sería Doñana.