Introducirse en la obra y en la vida del profesor Óscar Pujol Riembau nos lleva a indagar fuera y dentro de nuestras fronteras. Ante la reciente aparición de La Bhavad Gîtâ, su autor no solo nos introduce en este meticuloso trabajo, sino que nos hace volver a leer todas las obras que ha escrito anteriormente.

“Siempre me ha fascinado el poder de la traducción, incluso de una mala traducción. Fue una mala traducción la que me golpeó con la fuerza de un relámpago y me reveló en un instante el mensaje de la Bhagavad Gîtâ. No importó que fuera deficiente, de un inglés tosco y arcaico y tampoco que este lector conociera a duras penas la lengua inglesa y luchase por concertar las palabras con sus significados, ni que la lectura se hiciera a la luz de una vela, con ojos cansados y una mente más turbia que la habitual. La leí en sánscrito, en hindi, en innumerables traducciones en lenguas diversas. Buenas y malas traducciones. Acaricié incluso la ilusión de reescribirla como hiciese Pierre Menard con el Quijote” .

Sus palabras de 2016 parecen toda una premonición

Comenzó de una manera autodidacta y de la mano de una mujer se fue a la India cuando disfrutaba en ese momento de las lecturas de los intelectuales europeos.

Unos autores fueron dejando paso a otros, unas inquietudes fueron quedando atrás para este catalán (Arbós, 1959) que se doctoró en sánscrito por la Universidad de Benarés con un manuscrito del siglo XII.

En esa ciudad legendaria y ancestral no podía dejar de estudiar las palabras y su significado y en 1993 comenzó a elaborar un Diccionario Sánscrito-Catalán con un prólogo de Raimon Panikkar y la colaboración de profesores y estudiosos.

“El Latín, el Griego y el Sánscrito son lenguas que han configurado algunas de las grandes culturas clásicas de la Humanidad. Su literatura encierra unos conocimientos y unos valores humanos que siguen teniendo una gran relevancia en el mundo moderno”.

Tras permanecer en la Ciudad Sagrada unos dieciséis años trabajó como director de programas educativos en Casa Asía para luego ser el primer director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi pasando por los Institutos de Fez o de Río de Janeiro, con tiempo para publicar una versión de su diccionario mucho más amplio que el anterior en castellano.

“Las Upanisads los señalan claramente —El Sol, la Luna, el mundo entero se encuentra situado en el espacio que tienes en tu corazón— y si descubrimos ese espacio en el corazón, tienes en cierta forma un acceso al mundo exterior. Citamos un pasaje muy bonito de la Chandogya Upanisad donde el discípulo le pregunta al maestro: ¿Dentro hay también aquello que no tenemos? ¿Descubrirnos a nosotros mismos es conquistar el mundo entero? Este es uno de los grandes temas de la filosofía en la India” .

El laberinto del amor

Con un prólogo de Rafael Argullol fue esa obra íntima y personal que Óscar Pujol escribió tras los consejos de muchos y entre viaje y conferencia con Félix G. Ilárraz una Antología de las principales Upanisads.

“El sánscrito sin duda ayuda a entender aspectos profundos de la cultura india, al igual que entendemos mejor el mundo europeo con un conocimiento de la cultura grecolatina. El sánscrito proporciona las claves del pensamiento indio y de su sociedad. Para entender la doctrina de la No violencia, ahimsa, hay que remontarse a las Upanisads que es cuando se utiliza la palabra en los textos jainistas y budistas”.

Su estudio Patañajali. Yogasutra. Los aforismos del Yoga es una obra clave para unir esos dos conceptos: Oriente y Occidente o Los Cincuenta Poemas del Amor Furtivo, o el Himno a la Tierra y en colaboración con la escritora Chantal Maillard Rasa. El placer estético en la cultura india.

“Creo sinceramente que es más fácil comenzar a estudiar sánscrito en Occidente, ya que los métodos de enseñanza están adaptados para los métodos de enseñanza occidentales. Pero una vez se tienen las bases del idioma es mejor trasladarse a la India para adquirir una competencia en el mismo que rara vez se consigue fuera de Occidente”.

La memoria en Óscar Pujol

En su estudio sobre la Bhavad Guîtâ se pueden resumir perfectamente las obras que el profesor Óscar Pujol ha estudiado todos estos años. Encontramos en ella la Palabra, la Memoria, las Upanisads, el Vedanta, y todos los sistemas de conocimiento que abarcan los estudios indios y al mismo tiempo es una obra donde se puede aprender sánscrito y sus significados así como un comentario a los dieciocho capítulos que la forman.

“A largo del siglo XX surge una nueva forma de entender la lengua: ésta empieza a ser considerada como un hecho esencialmente cultural cuya especificidad deja traslucir las peculiaridades sociales de la comunidad en la que se utiliza”.

No estamos ante un trabajo más para unos pocos, sino que es algo accesible y realiza esa traducción no para unos pocos lectores sino para los que quieran profundizar en sus muchas acepciones señalando a un Krishna y a un Arjuna que todos llevamos dentro.

Se la encuentra en su interior, paseando, hablando, escribiendo, recitándola. “La traducción no solo transforma al lector sino también al traductor. No se trata tan solo de que con cada lectura se descubran nuevos significados, sino que cada una de ellas amplíe el horizonte de la propia ignorancia, haciéndole a uno más humilde y, por tanto, más propenso al conocimiento. Como dice La Bhavad Gîtâ, lo importante es la labor en sí, la acción desinteresada y no los frutos de la acción”.