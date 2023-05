Nos ha dejado una persona muy especial para mí, tanto personal como deportivamente, porque fue el entrenador que me acogió en mi primera salida de Madrid, se portó conmigo fenomenal conmigo y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él, por lo que me gustaría mandar mis condolencias a su familia y a todo el deportivismo.

Arsenio es una figura imprescindible en la historia del club. Una leyenda. Por eso hoy es un día triste para todos. Le vamos a recordar con muchísimo cariño por todo lo que le dio al Deportivo, el ascenso, casi una liga y su primer título con la Copa del Rey.

Yo tuve la suerte de marcar el gol que dio la victoria. Cuando íbamos abrazados los dos por el Bernabéu me decía: “Alfrediño, mira que si nos lo llegan a anular el gol….” Era así, una persona entrañable, muy cercaba. Y él más que nadie merecía esa Copa del Rey, ese título tan deseado por el deportivismo. Y él era un deportivista de los pies a la cabeza. Qué mejor recompensa justo cuando iba a salir del club.

Mucho de lo que aprendí con él lo he aplicado en mi etapa como entrenador. Siempre coges lo bueno de cada uno de los entrenadores que has tenido. Muchas cosas que decía él las traslado ahora a mis jugadores. Aprendí muchísimo porque me llegó mucho tanto en lo profesional como en lo personal ya que como persona tenía unos valores humanos muy grandes.

Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Y cuando tanta gente habla bien de una persona es por algo. Se lo ganó así, con su forma de ser, de llegar, tan gracioso, sacaba ese gruñón que tenía dentro pero con un arte inigualable. Muy pocos pueden decir eso. Y por eso Arsenio Iglesias es y será eterno.