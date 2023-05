Es un día triste en general para todos, incluso para los que no son muy futboleros. Arsenio Iglesias era una persona que llamaba la atención por su forma de exponerse ante los medios de comunicación. Siempre tan precavido y humilde. Independientemente de los éxitos del equipo no sacaba pecho y eso es algo que nos transmitía también al vestuario.

El deportivismo sufre una gran pérdida. Lo que hizo con el Súper Dépor no se lo esperaba nadie. Cogió el mando del equipo. Y estuvo a punto de hacerlo campeón de liga. Como entrenador tenía las ideas muy claras, nos las inculcaba y asimilamos muy bien su modelo. También se encontró con un grupo excepcional, sobre todo a nivel personal.

Hacía también mucho hincapié en que después de los entrenamientos teníamos que descansar. Y también nos decía que teníamos que tomar mucha miel y menos patatas, que se nos ponía el culo gordo. Yo, por ejemplo, tenía el hobby de ir a pescar y me iba al río los días de descanso, me pasaba el día entero allí, río para arriba y para abajo detrás de las truchas. No sé cómo se enteró y me decía: “Claudiño, que estás todo el día en el río…”. Era un genio.

Todo el mundo lo ha querido tanto… y le seguiremos queriendo mucho. Yo estuve cuatro temporadas inolvidables con él y le estoy muy agradecido. Es un referente para mí. Intentó inculcarnos unos valores de trabajo, humildad y solidaridad con el compañero. Es cierto que tenía una idea fija en cuanto al once, pero con la gente que no jugaba también era capaz de tenerlos contentos.

Para mí hay cosas que me han quedado marcadas y que me han servido después como entrenador, sobre todo en la forma de trabajar en el aspecto defensivo. Él todos los jueves era muy pesado en ese sentido. Para el jugador era un tostón, pero había que hacerlo, era muy importante. Y también su forma de exponerse ante los medios. Se recuerda su rueda de prensa después de perder la liga. Estoy seguro que él pensaba, como nosotros, que era todo una pesadilla. Ya andaba con la mosca detrás de la oreja. Porque no le gustaba tanta celebración. Pero al final estaba súper orgulloso porque habíamos hecho un temporadón.

Adiós Arsenio. Te mereces todos los reconocimientos. Un referente.