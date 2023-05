Hoy es un día muy triste para el Deportivo y para A Coruña. Arsenio era un deportivista, un coruñesista, y dejó una gran huella en el club y en la ciudad y un gran legado a los que vinimos después. Yo solo tuve que seguir su huella, aunque hubo otros entrenadores entre él y yo y no tuvimos las mismas plantillas. A mí me tocó ganar esa liga que él perdió. De hecho en las últimas jornadas la situación era muy parecida y no podía evitar acordarme de él. Pero los entrenadores no tiramos penaltis. Una pena perder a alguien como él. Ha sido un gran impacto.