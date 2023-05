Un nuevo saludo efusivo en estos días de mayo, en un momento especialmente bonito en el campo. Las flores, tras su tímida primera aparición hace unas semanas, se han adueñado ya de los prados y de casi cada retazo del monte. Y la explosión de la primavera, no por anunciada menos bonita, es una realidad en el conjunto de nuestra verde tierra. Ojalá podamos seguir así mucho tiempo, pese a los indicadores de que mucha de nuestra biodiversidad y nuestro alegre verdor pueden estar en serio peligro. No se olviden de que el pasado mes de abril es el más seco desde que se lleva a cabo un sistemático registro, y de que tal tendencia no irá sino a peor en los próximos tiempos.

Mientras, la vida sigue. Asistimos a trifulcas, pataletas y sinrazones de la praxis partidaria, en estos tiempos preelectorales en nuestro contexto local y de buena parte de las autonomías y, en breve, también a nivel nacional. En otro orden de cosas, somos testigos y convidados de piedra de la lucha encarnizada por poder, territorio y dinero en muchos escenarios de conflicto, con grave merma de vidas humanas y empeoramiento generalizado de las condiciones de vida, por no hablar del deterioro medioambiental producido, de dimensiones catastróficas. Y, con ese telón de fondo, apreciamos el esfuerzo global contra reloj por adaptar nuestras necesidades y modos de vida a lo que nos piden las condiciones de contorno a las que nos enfrentamos, focalizado especialmente en la búsqueda de nuevas formas de energía más limpias y eficientes, pero en medio de grandes dosis de indiferencia colectiva, tamizada por la ignorancia sobre el particular y sesgada por los intereses individuales. No es poca cosa.

Y, en medio de todo ello, la cotidianeidad. Lo que nunca cambia y lo que siempre muda. El día a día, con sus miserias y sus realidades. Muchas de ellas, ya saben, enquistadas en el tiempo. Y en tal contexto, no poco inmovilista, sitúo el ambiente polémico que nos traen los tabloides en el entorno de determinadas residencias universitarias de la Universidade de Santiago de Compostela, USC, en la que tuve oportunidad de obtener una buena parte de mi formación. En el conjunto conocido en la ciudad como “la Residencia”, en el Campus Sur. Un fantástico complejo, bello y armonioso, en el que parece que lo que falla son las relaciones entre las personas, porque les aseguro que las flores y los árboles —también allí— son sublimes… Una verdadera pena.

Desconozco totalmente la etiología del conflicto que ha saltado esta vez a la luz y también cuál es su estado actual, más allá de lo que cuentan los medios, y es por eso que no puedo ni debo opinar sobre ello. Sin embargo, ya les he contado más veces las dificultades que yo mismo encontré hace unos años en el mismo lugar, en mi caso en el Colegio Mayor San Clemente —denominación en los años ochenta de una parte de tal complejo residencial—, también en relación con las personas y, más en concreto, con una parte de los estudiantes que allí vivían.

Y es que yo no sé cuál es ahora el comportamiento de los mismos, con un esquema de gestión del sistema de residencias universitarias mucho más moderno y, para empezar, mixto. Lo que sí les puedo asegurar que en aquella época, corría el año 1986, dejaba mucho que desear. Las llamadas “novatadas” eran salvajes, y se consentían —se diga ahora eso o lo contrario— bajo la inocente apariencia de un proceso de integración de los estudiantes recién llegados. Todo falso, o por lo menos erróneo. Lo cierto es que las pulsiones incontroladas de colegiales con mucha frecuencia absolutamente bebidos —hoy reputados profesionales en diferentes campos— nos hicieron la vida muy difícil a muchos, como les he contado ya en estos años en más de una ocasión. Tanto fue así que, en mi caso, ello me llevó a renunciar al cabo de un año a una de las dos becas anuales en tal residencia para toda la carrera y el doctorado, otorgada por expediente académico y en función también de criterios de renta familiar. Ya ven, a renunciar y a irme. Probablemente, y viéndolo ahora con perspectiva, la decisión más erróneamente tomada en mi vida. Pero las cosas hay que evaluarlas en función de cada momento, y allí había personas que, si no entrabas por el aro de la dominación, tomaban la determinación de, vía vacío y desprecio, hacerte la vida mucho peor, lo cual chocaba frontalmente contra mi idea de la convivencia y hasta de la justicia. Y aunque fue algo que se fue suavizando según el curso transcurría, persistió por parte del núcleo duro de la facción promotora del acoso —dos o tres personas— hasta el final de aquel curso académico. Una verdadera lástima, en el sentido de convertir lo que debería ser un espacio de crecimiento personal y colectivo en un corral con muchos gallos, una tortura y una fuente de frustración, que llegó a tener aún peores mimbres años después de mi salida, con episodios luctuosos que fueron trufando los tabloides y llenando de vergüenza la vida universitaria. Algo que nunca debiera haber ocurrido.

¿Y qué pasó ahora? Pues no lo sé, y ya se ocupará de ello la autoridad universitaria a quien le corresponda, con el ánimo de preservar y garantizar los derechos de los estudiantes, pero exigiendo también el cumplimiento de sus deberes. En cualquier caso, este es un alegato por una convivencia sana y respetuosa, algo que es fundamental siempre pero especialmente en etapas tan importantes y definitivas para la futura trayectoria de los estudiantes. Y es que en la Universidad, como en la escuela, hay que empezar por construirse a uno mismo a partir de valores sólidos y, a partir de ahí, tejer relaciones con los demás en los que nuestras ideas, prácticas y creencias vengan imbuidos por ellos. Si no es así, flaco favor le haremos a la sociedad. Y, como no, a nosotros mismos...