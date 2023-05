Crecimiento, quién da más

El mundo de la previsión económica no es, desde luego, una ciencia exacta. Aparte de los condicionantes ideológicos con los que unos y otros analizan y valoran los datos, existe la realidad, pero se percibe y explica desde distintas ópticas. Nos pasamos meses escuchando constantes alertas sobre el advenimiento de una recesión, cuando no, una crisis profunda, que iba a sumir al país en la oscuridad. Los datos no lo han confirmado hasta ahora. El Banco de España se ha apresurado en anunciar que llevará a cabo una revisión alza para este año, hasta situarla en el entorno del 2%, muy cerca del 2,1% que el Gobierno incluyó en la actualización del programa de estabilidad remitido a Bruselas. Y lo ha hecho también CaixaBank Research que, en su informe de mayo, ya estima también un crecimiento para este año de alrededor del 2%. Lo cierto es que el año ha arrancado con fuerza.

Con todo, haría mal el Ejecutivo en caer en el triunfalismo porque quedan muchas tareas pendientes, como una tasa de paro que lidera la clasificación en Europa. Pero sí que hay motivos para la tranquilidad, a pesar de que los precios y, en especial, la cesta de la compra, sigue siendo un quebradero de cabeza, pese a los síntomas de cierta relajación. El acuerdo sellado entre la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, que establece una hoja de ruta que recomienda un incremento salarial acumulado de al menos el 10% hasta 2025, supone un buen alivio, pero teniendo en cuenta los precedentes, es decir, que ambas partes solo han cumplido el pacto en un año de los últimos 18. En todo caso fija un marco de paz social, que conviene en un país en el que la política crispa más que calma. Que los datos económicos no van mal lo demuestra el discurso del PP, que vuelve a incluir a ETA en su discurso. El país ha demostrado gran resiliencia impulsado por factores como la climatología, que ha catapultado de nuevo el turismo. Pero no hay que dormirse. La economía necesita más impulsos y transformarse para ser más sólida y sostenible y para ello hay acelerar las reformas con los fondos Next Generation.