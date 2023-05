Cuando algo no es lo que parece

A los que escribimos (mal escribimos quizás) con cierta frecuencia en los periódicos, se nos plantea la terrible sospecha de que nuestra opinión pueda ser objeto de irónica condescendencia. O, lo que es peor, de despectivo rechazo. Como el que merece degustar un plato de comida que no le resulte particularmente estomagante. En la dictadura se hizo famosa la frase con la que se anunciaba la inminente difusión vis radio de un comentario escrito por el periodista Pedro Gómez Aparicio una pluma al servicio de la España Eterna

---Y ahora , escuchen ustedes —anunciaba el locutor de la radio única— un comentario de nuestro colaborador Pedro Go.. . . . . .

Ahí se interrumpía bruscamente la emisión durante el tiempo necesario para que una elemental prudencia recomendase el retorno al dial de respeto. En aquel régimen disparatado, negarse a escuchar una arenga patriótica sin hablar y sin hacer ostensibles gestos de conformidad con la cabeza, bien podría ser interpretado como una actividad subversiva.

Antes de ahora mismo, estábamos asombrados ante la vertiginosa caída del Muro de Berlin ;el hundimiento de la Unión Soviética; las borracheras de Yeltsin mientras él mismo y su familia robaban a manos llenas; la toma del poder en Moscú por agentes del servicio secreto ruso, al frente de los cuales figuraba Wladimir Putin; la entrada en la OTAN de los países que antes formaban del Pacto de Varsovia: el regreso de los talibanes a Afganistán tras la vergonzante retirada del ejercito norteamericano y de sus aliados (entre ellos España)... en fin, la agitación política al servicio de los intereses imperiales es intensa y extensa y no se conocía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial cambios tan profundos y tan peligrosos, en la geoestrategia mundial. Antes de eso, tuvimos como aperitivo la sangrienta destrucción de Yugoslavia; la invasión de Irak y de Libia cuyos máximos dirigentes fueron ejecutados como cuatreros uno murió ahorcado y el otro linchado por la multitud. Para dar una imagen cabal de la perversidad de ambos sujetos se difundieron imágenes de su detención, saliendo de un pozo donde se habían refugiado, como las ratas.

Es evidente, para cualquiera que pretenda describir el momento político actual con vocación de objetividad, que el cerco militar y económico a Rusia prácticamente estaba cerrado. Y ahí juega un papel importante Ucrania, si hemos de creer a los políticos y a los medios que Ucrania fue invadida por Rusia sorpresivamente poniendo en marcha una poderosa fuerza militar que hacía temer una inminente derrota. Esto sobre el papel, porque en el campo de batalla, los bravos armenios no solo contuvieron el avance enemigo, sino que le obligaron a retiraste. A partir de esa realidad, EEUU envió al ejercito ucranio una imponente ayuda con material de ultima fabricación y de paso urgió a todos sus aliados (incluida España ) que hicieran lo mismo. Supongo que es complicado en medio de semejante lío distinguir entre los militares ucranios que usan las armas en que fueron instruidos por otros militares de la OTAN y los que no precisaron de semejante ayuda. Y no será difícil a los servicios de información dar noticia de supuestos incumplimientos. El distinto trato otorgado a Ucrania ha resultado contradictorio y nadie nos explicará por qué uno de los primeros países más corruptos de Europa según el diario británico The Guardian, es el país ahora alabado como máximo representante de la democracia .Visto lo visto D. Pedro Go... fue un precursor. Ahora se dice una cosa y luego la contraria pero las dos son perfectamente válidas.