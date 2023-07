Del mote Perro Sanxe a Rin Tin Tin

Vaya, vaya, menuda resaca; ni ocasionada por aquel infame Licor 43. Alberto Núñez Feijóo, dormido en los laureles y en el teletipo, que prescindió del debate a cuatro y ya andaba repartiendo ministerios, ha tenido ahora el mal despertar de una victoria sin fuelle. En cambio, con el viento, el desgaste y la demoscopia en contra, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer lo imposible: aun cuando ha perdido el pulso, la aritmética podría hacerle sumar. Correoso como una baguette de panificadora.

Lo más importante del 23J: el freno a la ultraderecha de Vox. Punto y aparte. Por lo demás, mientras los resultados se maceran en el bochorno, suenan en los altavoces dos melodías, los dos grandes hits del verano que resumen la situación política: una canción de Rigoberta Bandini y la otra del ya fallecido Frank Sinatra.

No está claro dónde surgió el mote despectivo Perro Sánchez o Perro Sanxe, según, pero parece que comenzó a hacer fortuna en el ágora de Forocoches y se asentó definitivamente en abril de 2021, cuando un reportero de Telemadrid se acercó con la alcachofa un niño de unos 6 o 7 años para preguntarle acerca de la clausura de la estación de esquí de Navacerrada por orden del Ministerio de Transición Ecológica: “No la cierres, Perro Sánchez, que eres el peor”. Aquel directo se hizo vírico y viral.

Lejos de ofenderse, el presidente supo darle la vuelta al apodo, y cuando visitó el pódcast de La Pija y la Quinqui pareció estar encantado: “Más sabe el Perro Sanxe por perro que por Sanxe”. También ha sabido reírse del remoquete en Twitter. De manera que Sánchez ha emergido transformado en Rin Tin Tin, la mascota del Cabo Rusty, como recordarán los más veteranos del jardín, un pastor alemán muy valiente, capaz de pelear con lobos, nadar ríos en pleno deshielo y atravesar un bosque en llamas. ¡Si hasta sabía hacerse el herido! Rin Tin Tin salvó de la bancarrota a la Warner Bros, por lo que en el estudio lo rebautizaron como “el levantador de hipotecas”.

Bozales y correas

Así las cosas, el domingo, en la sede de Ferraz, tanto la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llevaban en la pechera sendas chapas con el tema Perra Sanxe y un corazón rojo, mientras sonaba de fondo la canción de Rigoberta Bandini titulada Perra, que arranca: “Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear”. La pieza carga luego contra bozales y correas.

Pero a tenor de los resultados, cuando parece que la gobernabilidad del país depende de la abstención de Junts, empieza a cobrar fuerza otra composición, un tema del gran crooner Frank Sinatra, una canción sobre un amor contrariado que dice: “What now my love? Now that it’s over”. ¿Y ahora qué, mi amor?