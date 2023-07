Non son estes tempos para a épica en política nin tampouco para as citas de Shakespeare como xeito de ilustrar os lances dos seus protagonistas, as súas cimas e as súas caídas. Aínda así, pola súa falta de escrúpulos, Feijóo sempre se me asemellou ao Ricardo III de Shakespeare, aquel último rei da estirpe dos York para quen a conciencia non era máis ca unha palabra que usan os covardes, e que estaba disposto a entregar o seu reino por un cabalo na batalla final da Guerra das Dúas Rosas. Un cabalo para volver á batalla, non para fuxir dela.

Un cabalo catalán era o que debía estar reclamando Feijóo no balcón de Xénova 13 a noite do pasado domingo mentres escoitaba berrar o nome de Ayuso ao seu redor. A presidenta madrileña asa—situada á súa esquerda vestida de vermello, máis compracida que incómoda cos berros— debuxaba un pequeno sorriso mentres miraba de esguello a Feijóo como antes mirou a Pablo Casado.

Non é posible predicar centrismo e pactar con Vox ao mesmo tempo, debeu calcular Pedro Sánchez cando fixo coincidir as eleccións xerais coa constitución dos primeiros gobernos autonómicos en coalición da dereita coa ultradereita. E atinou. A insurrección efémera da estremeña Guardiola e as aberracións do novo equipo do goberno valenciano advertiron do que estaba en xogo ás bases sociais dunha esquerda que tamén tiña conquistas sociais que defender: a suba do SMI, ERTEs, pensións, etc. Funcionaron os sinais de alerta, e Feijóo non deu cativado ese votante de centro, decepcionado co PSOE, ao que se dirixía con voz engaiolante mentres pactaba con Vox fóra dos platós de televisión. Traizoouno a contradición flagrante entre o discurso e os feitos, así como o uso masivo da mentira que foi denunciado publicamente. Feijóo descubriu, demasiado tarde, que España non é Galicia, que alí non todo lle está permitido.

As alianzas con Vox deixaron o PP sen marxe de manobra para reeditar os pactos do Majestic do 96 e non existen agora mesmo maiorías no parlamento español sen convenio catalán . Así as cousas, semella que a única vía de actuación dispoñible para o PP será a de sabotar pola vía xudicial un posible entendemento —mesmo pasivo, abstencionista— de Junts co PSOE, e subirlle aínda varios puntos máis os decibelios á campaña de acoso mediático a un PSOE que acaba de sobrevivir á última, que xa duraba tres anos e medio.

En Galicia, Sumar gañoulle ao BNG a competencia polo terceiro posto, un feito que amosa a existencia de vasos comunicantes entre os dous electorados e dun voto dual, que escolle partido en función da convocatoria. Este feito pon de manifesto a necesidade de perfeccionar as estratexias nunha conxuntura cada vez máis tensionada, na que a dinámica de bloques esquerda/dereita lle restou apoios ao soberanismo mesmo en lugares onde é hexemónico, como Cataluña. Neste sentido, a lectura dos tempos de Bildu semella impecable, ao se situar sempre nas convocatorias estatais como un bastión para a defensa das políticas sociais e dos intereses das clases populares.