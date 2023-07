¿Tiene usted muchos buenos amigos? ¿Muchas buenas amigas? Si es así, sepa que está de enhorabuena. Porque, y esto es lo que hoy les propongo para debatir, creo sinceramente que estos son malos tiempos para la lírica. Para la amistad, precisamente. Y, más concretamente, para el compromiso. Para todo tipo de vinculación desinteresada y a largo plazo, que ponga el foco en el otro por encima de nuestra propia visión. ¿No piensa usted que esto realmente acontece, y que valores como los asociados a la amistad no están en su mejor momento? Pues ya me contará su experiencia, porque la mía sobre la cuestión no es precisamente demasiado optimista...

Les hablo de esto pensando en el día de mañana, 30 de julio. Y es que esa es la jornada en el que la comunidad mundial celebra el Día Internacional de la Amistad. Un evento que tiene su razón de ser desde el año 2011, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día como el dedicado a los lazos fraternos. Y esto con la idea de que precisamente la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz, presentando una oportunidad de tender puentes entre las comunidades. Un auténtico tesoro, ¿no les parece? Y es que imagínense ustedes cuánto ganaríamos todos, en un mundo con infinitos conflictos enquistados a todos los niveles, si lo que prevaleciese fuese la concordia y los modos orientados a la satisfacción del bien común, desde el respeto universal. Naciones Unidas, en este marco, alienta a gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre civilizaciones, mayor nivel de solidaridad, comprensión mutua y reconciliación. Esto a un nivel más general, pero con una transposición también al ámbito más individual, en el que todos y todas podemos contribuir a generar tal cultura de amor, respeto y libertad. Una sociedad más fraterna, en definitiva. Más humana. Es fundamental implicar en tal visión a las personas más jóvenes, porque ellas son las garantes de una evolución social futura hacia un paradigma precisamente más solidario. Por eso es crítico invertir en tal anhelo, diseñando acciones que converjan en implicar a los jóvenes, entre los que se encuentran los futuros líderes, en actividades comunitarias encaminadas a fomentar la inclusión de las distintas culturas y el respeto entre ellas, promoviendo a la vez la comprensión internacional y el respeto a la diversidad. Todo lo dicho no deja de ser parte de una estrategia más amplia de prevención de conflictos, abordando sus causas profundas con el objetivo de resolverlos, difundiendo ideas, valores, prácticas y creencias que rechacen la violencia y apuesten por el desarrollo, la paz y la armonía social, tanto entre los diferentes pueblos del mundo como en su seno. O, también, en el entorno más próximo de cada uno de nosotros. Paz y amor, queridos y queridas, y grandes dosis de amistad. Porque frente a lo netamente experiencial y basado en el “yo” ante la constatación de la levedad del ser, yo propugno lo colectivo, lo logrado entre todas y todos, la consecución de retos comunes y, sobre todo, el cariño como forma de acercarnos a los otros. Y es que, si no es así, ¿qué nos queda? Parafraseando una vez más a Naciones Unidas, a través de la amistad, cultivando los lazos de la camaradería y fortaleciendo la confianza mutua, podemos contribuir a los cambios fundamentales y necesarios para alcanzar una estabilidad duradera, tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos, y generar pasión por lograr un mundo mejor, todos unidos por el bien común. ¿Todo lo que le cuento le parece pura palabrería “happy flower” y nada más? Si es así, seamos conscientes de que tal sensación puede ser el mejor indicador de que, quizá, nos pueda venir bien reflexionar sobre ello y hacer de este el primer día del resto de nuestra vida en materia de la relación con los demás. Porque, por mucho que uno haya sido alienado de tal idea, entendamos que no somos nada, sólo puro humo, privados de tal cultura de paz, armonía y, sobre todo... amistad. Queridos y queridas, ¡feliz día de la amistad!